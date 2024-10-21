運動雲

>

勇士想綁定「前場大物」庫明加剩幾小時　柯爾：希望兩人都續約

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士還未與庫明加續約。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(21)日與2021年第14順位新秀穆迪(Moses Moody)續約3年，另一位2021梯次的「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)能否在22日凌晨3點前延長新秀合約，備受矚目。主帥柯爾(Steve Kerr)公開表示，「我希望兩位球員都能續約，但我也理解他們需要權衡利弊。」

穆迪與庫明加的新秀合約都將進入最後1年，若沒在台灣時間22日凌晨3點前續約，兩人明年夏天將成為「受限自由球員」。勇士今日率先開出一紙3年3900萬美元(約12.5億台幣)的合約給後場新星穆迪，他預計新賽季會進入主要輪替陣容，這位22歲小將過去3季持續進化，從板凳席帶來令人眼睛一亮的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上季繳出場均16.1分、3.6籃板和2.2助攻的前場大物庫明加，則還未與勇士談妥新合約。《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)2天前曾披露，雙方談判仍存在很大的分歧。

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士開出3年合約綁定穆迪。（圖／路透）

值得一提的是，穆迪本人在IG對查拉尼亞發布自己續約的貼文按讚，隨後庫明加也按讚，讓外界更關注庫明加的「好消息」是否也快來了？

在穆迪續約消息尚未公布時，主帥柯爾在大通中心告訴媒體，「我希望兩位球員都能續約，但我也理解他們需要權衡利弊。我希望能長期擁有他們，因為他們都是很棒的球員，而且他們一直不斷在進步。」

「作為教練，當我看到我們的球員簽下改變生活的合約時，這真的令人感到非常滿足。」柯爾說，「這份工作的很大一部分就是幫助這些球員成為最好的自己，並且能夠照顧他們的家人，我希望我們能與他們兩個續約。」

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士前場大物庫明加。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯爾庫明加穆迪

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

林威助：感謝悍將的信任　全力以赴培養年輕好手

林威助：感謝悍將的信任　全力以赴培養年輕好手

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

熱門新聞

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

2陳金鋒續任總教練　林威助接農場

3快訊／林威助回歸！悍將副領隊兼任農場主管

4快訊／大谷翔平闖世界大賽對戰洋基

5大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　突襲道奇女記者

最新新聞

18人球經細膩分工　興大附中抱傑尼龜出賽

2高三學姊再見三振流淚　興大附中住宿不遲到

3中興商工靠失誤上壘4局遭鶯歌無安打

4勇士想綁定前場大物庫明加剩幾小時

5阿古特奪歐洲公開賽冠軍

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366