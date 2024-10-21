勇士想綁定「前場大物」庫明加剩幾小時　柯爾：希望兩人都續約

▲勇士還未與庫明加續約。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(21)日與2021年第14順位新秀穆迪(Moses Moody)續約3年，另一位2021梯次的「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)能否在22日凌晨3點前延長新秀合約，備受矚目。主帥柯爾(Steve Kerr)公開表示，「我希望兩位球員都能續約，但我也理解他們需要權衡利弊。」

穆迪與庫明加的新秀合約都將進入最後1年，若沒在台灣時間22日凌晨3點前續約，兩人明年夏天將成為「受限自由球員」。勇士今日率先開出一紙3年3900萬美元(約12.5億台幣)的合約給後場新星穆迪，他預計新賽季會進入主要輪替陣容，這位22歲小將過去3季持續進化，從板凳席帶來令人眼睛一亮的表現。

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上季繳出場均16.1分、3.6籃板和2.2助攻的前場大物庫明加，則還未與勇士談妥新合約。《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)2天前曾披露，雙方談判仍存在很大的分歧。

▲勇士開出3年合約綁定穆迪。（圖／路透）

值得一提的是，穆迪本人在IG對查拉尼亞發布自己續約的貼文按讚，隨後庫明加也按讚，讓外界更關注庫明加的「好消息」是否也快來了？

在穆迪續約消息尚未公布時，主帥柯爾在大通中心告訴媒體，「我希望兩位球員都能續約，但我也理解他們需要權衡利弊。我希望能長期擁有他們，因為他們都是很棒的球員，而且他們一直不斷在進步。」

「作為教練，當我看到我們的球員簽下改變生活的合約時，這真的令人感到非常滿足。」柯爾說，「這份工作的很大一部分就是幫助這些球員成為最好的自己，並且能夠照顧他們的家人，我希望我們能與他們兩個續約。」

▲勇士前場大物庫明加。（圖／路透）