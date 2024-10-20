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助力中國基層棒球發展　第一屆中國信託杯青少年棒球聯賽杭州開打

▲▼第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」開賽 。（圖／中國信託提供）

▲▼第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」開賽 。（圖／中國信託提供）

體育中心／綜合報導

促進兩岸基層棒球發展、深化體育公益具體作為，中國信託攜手中國棒球協會打造中國大陸青少棒，舉辦第一屆中國信託杯2024年青少年棒球聯賽，19日19日於杭州市蕭山區瓜瀝鎮棒壘球場舉行開幕式。

本賽事於北京市、大連市、威海市、杭州市、儀徵市、廣州市舉辦分區賽，分為年齡15歲以下（U15）與18歲以下（U18）兩大組分別競技，共有60多支球隊報名參賽，各分區賽取得優勝隊伍將於本月25日至27日假北京市舉行總決賽，與北京賽區特邀隊與中國信託特邀隊一同角逐冠軍寶座。

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▲▼第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」開賽 。（圖／中國信託提供）

中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝副總經理前往杭州蕭山參與開幕式，林永勝表示，棒球是亞洲地區最受歡迎的運動項目之一，中國信託為台灣首家支持少棒、青少棒、青棒、成棒與職業棒球之五级棒球運動企業。連續10年贊助支持的「中信盃黑豹旗高中棒球大賽，為台灣最具規模的青棒賽事，本屆共吸引213隊參加，在中國信託支持下，中信盃黑豹旗名列中華代表隊選拔參考賽事之一，亦為臺灣重要棒球選手的搖籃。

本次冠名贊助第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」，即是參考中信盃黑豹旗成功模式，為中國大陸熱愛棒球的青少年打造賽事舞臺，期望藉此提高賽事舉辦場次、增加選手參與賽事經驗，推廣棒球運動與發展，共同強化亞洲地區棒球水準。

中國信託銀行將持續支持棒球運動發展，今年起於北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省與廣東省等六大省市地區內選定合作小學，推動基層棒球推廣計畫，並計畫舉辦教練員培訓營、兩岸學生棒球交流比賽等活動，藉此培養基層棒球運動人口，協助提升基層棒球運動成績，並讓更多愛好棒球的選手體會到團隊合作、永不放棄與追求精進的奮戰精神。

▲▼第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」開賽 。（圖／中國信託提供）

▲▼第一屆「中國信託杯2024年青少年棒球聯賽」開賽 。（圖／中國信託提供）

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關鍵字： 中國信託青少棒

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