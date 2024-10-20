36歲「柔道女王」連珍羚宣布退出國際賽場　最快11月轉任教練

▲「柔道女王」連珍羚出席新書發表會。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

36歲「柔道女王」連珍羚今夏第3度登上五環殿堂，儘管奧運金牌夢最終章止步16強，但她坦然接受結果，並再次感謝台灣民眾對她的支持。經過近3個月的長考，連珍羚今(20)日在新書發表會上宣布「退出國際賽場」，最快11月轉任日本小松會社的教練，至於是否還會參加國內賽事，她沒把話說死。

連珍羚是我國最有代表性的柔道選手之一，小學時因不想參加早自習而意外開啟柔道生涯，她就讀錦和高中時以亞青選手身分赴日集訓，讓她大開眼界，就讀國立體育大學2年級時，她毅然決然放棄台灣學業，到日本東京山梨學院接受完整柔道訓練，成為該校史上首位「外籍」隊長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連珍羚是我國最有代表性的柔道選手之一。（圖／記者林敬旻攝）

連珍羚2014年與日本小松柔道隊簽約，成為台灣首位旅日職業柔道選手，隔年她在布達佩斯柔道大獎賽中，以4連勝摘下台灣柔道史上第1面大獎賽金牌。2016年6月，連珍羚在大獎賽擊敗2012倫敦奧運金牌得主松本薰，雙方在該年里約奧運銅牌敗部復活戰中狹路相逢，可惜連珍羚這次敗下陣來，與台灣首面柔道奧運獎牌擦身而過。

連珍羚2021年再次叩關奧運，卻在她贏得許多榮耀的日本武道館遭逢生涯最大挫敗。她當初決定旅日就是為了一圓奧運金牌夢，2016年里約奧運失利後，她激勵自己再拚4年，卻在延後1年舉辦的東京奧運連吞3次指導止步16強，一生的夢想再次破滅，當場淚灑賽場。

▲連珍羚贏得杭州亞運金牌。（圖／記者林敬旻攝）

原本計畫在東奧結束後退休的連珍羚，不甘心留下遺憾就離開，決定續戰杭州亞運，在金牌戰擊敗生涯從沒贏過的勁敵玉置桃，實現想替國家奪牌「報恩」的心願，並再戰今年的巴黎奧運，可惜連2屆奧運都止步16強。

經過近3個月的長考，連珍羚今日在個人新書《柔道女王連珍羚：我會一直摔到不想摔為止》發表會上，宣布退出國際賽場，巴黎奧運成為她披中華隊戰袍的最終戰，最快11月就會轉任教練，未來是否還會參加國內賽事，她則沒把話說死。

《柔道女王連珍羚：我會一直摔到不想摔為止》是連珍羚的自傳，這本書從2022年就開始撰寫，當時是東奧結束後的半年，她正處於低潮期，她的團隊認為或許可以透過寫書回顧過去，幫助她平復心情並思考下一步，這本書最終在今年10月15日正式出版。

▲連珍羚最快11月轉任教練。（圖／記者李毓康攝）