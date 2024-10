勇士裁掉首輪第9順位前鋒！還有17人　柯爾曝「甜蜜的煩惱」

▲勇士裁掉2018年首輪第9順位新秀諾克斯二世 。(圖/路透,下同)

記者游郁香/綜合報導

勇士在熱身賽取得完美的6勝0敗,他們前一次在季前賽全勝是奪冠的2021-22賽季。灣區今(20)日宣布釋出3名受邀參加訓練營的球員,包括2018年首輪第9順位新秀諾克斯二世(Kevin Knox II),他擁有6年資歷,在今年夏季聯賽準決賽曾猛飆31分、11籃板,但勇士的輪替陣容人滿為患,最終他遭到捨棄。

進入「後3巨頭」時代的勇士,將在24日迎來新賽季首戰,對手是拓荒者,灣區開季前釋出3名上個月底才受邀參加訓練營的球員,前鋒諾克斯二世、後衛辛森(Blake Hinson)和前鋒羅威(Jackson Rowe),總名單人數降至17人,包含14位領正式合約的球員及3名雙向合約球員。

現年25歲的諾克斯二世是2018年首輪第9順位新秀,曾備受期待,菜鳥季就先發了57場,場均能得12.8分、4.5籃板和1.1助攻,生涯第2季被降為替補,接下來2季上場時間越來越少,最終在2021-22賽季中被發跡球隊尼克交易到老鷹,該季結束後他與活塞簽約,2022-23賽季中又被送到拓荒者,上季則重返底特律。

這位來議自肯塔基的昔日大學籃球明星在今年夏季聯賽準決賽飆出31分、11籃板,三分10投5中,決勝節獨攬11分,他創造投籃的能力,敢於在關鍵時刻出手且能準確命中,吸引了眾人的目光,他最近代表勇士打了2場熱身賽,場均出賽7.4分鐘,能貢獻3分、2籃板和1火鍋。

由於勇士的輪替陣容人滿為患,連主帥柯爾(Steve Kerr)都說,球隊的陣容深度是近10年之最,諾克斯二世最終遭到捨棄。

Kevin Knox from the corner for 31 PTS ????



GSW-MIA on ESPN | #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/RjEbPemgKW