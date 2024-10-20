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勇士裁掉首輪第9順位前鋒！還有17人　柯爾曝「甜蜜的煩惱」

▲▼勇士裁掉2018年首輪第9順位新秀諾克斯二世 。（圖／路透））

▲勇士裁掉2018年首輪第9順位新秀諾克斯二世 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士在熱身賽取得完美的6勝0敗，他們前一次在季前賽全勝是奪冠的2021-22賽季。灣區今(20)日宣布釋出3名受邀參加訓練營的球員，包括2018年首輪第9順位新秀諾克斯二世(Kevin Knox II)，他擁有6年資歷，在今年夏季聯賽準決賽曾猛飆31分、11籃板，但勇士的輪替陣容人滿為患，最終他遭到捨棄。

進入「後3巨頭」時代的勇士，將在24日迎來新賽季首戰，對手是拓荒者，灣區開季前釋出3名上個月底才受邀參加訓練營的球員，前鋒諾克斯二世、後衛辛森(Blake Hinson)和前鋒羅威(Jackson Rowe)，總名單人數降至17人，包含14位領正式合約的球員及3名雙向合約球員。

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現年25歲的諾克斯二世是2018年首輪第9順位新秀，曾備受期待，菜鳥季就先發了57場，場均能得12.8分、4.5籃板和1.1助攻，生涯第2季被降為替補，接下來2季上場時間越來越少，最終在2021-22賽季中被發跡球隊尼克交易到老鷹，該季結束後他與活塞簽約，2022-23賽季中又被送到拓荒者，上季則重返底特律。

▲▼勇士裁掉2018年首輪第9順位新秀諾克斯二世 。（圖／路透））

這位來議自肯塔基的昔日大學籃球明星在今年夏季聯賽準決賽飆出31分、11籃板，三分10投5中，決勝節獨攬11分，他創造投籃的能力，敢於在關鍵時刻出手且能準確命中，吸引了眾人的目光，他最近代表勇士打了2場熱身賽，場均出賽7.4分鐘，能貢獻3分、2籃板和1火鍋。

由於勇士的輪替陣容人滿為患，連主帥柯爾(Steve Kerr)都說，球隊的陣容深度是近10年之最，諾克斯二世最終遭到捨棄。

柯爾直言，「我們名單上每一位球員都能成為輪替陣容的一部分——這對82場例行賽季來說是個好兆頭，我認為我們很能應對傷病和其他缺席的情況。」

「但這也意味著艱難的決定，我們會看看周三(當地時間)的狀況。但無論怎麼說，我們都得把一些好球員排除在輪替陣容之外。現在我還不知道會是誰，我還沒有做出決定，因為我還沒有看到明顯的差距，他們都表現得非常好。」柯爾繼續說道。

關鍵字： NBA勇士諾克斯二世Kevin Knox II柯爾

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