中國名將李詩灃拖時間、輸球怒摔拍　1戰集滿黃＋紅牌被狂噓

記者游郁香／綜合報導

去年在杭州亞運包辦雙金的中國羽球名將李詩灃，今年還未在任何單打賽事奪冠，他昨(19)日出戰超級750系列丹麥公開8強，以1比2遭地主強敵安東森(Anders Antonsen)逆轉擊敗，他還因為故意拖時間領到黃牌，輸球後更怒摔拍，再吞下一張紅牌，被全場狂噓。

24歲的李詩灃曾在去年10月登上世界第3，目前則名列第8，他昨日在丹麥賽8強碰上世界第4的地主好手安東森，雖以21比12先下一城，次局卻僅拿8分，被逼入決勝節，第3局以20比22飲恨，宣告無緣最終4強。

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▲中國羽球名將李詩灃。（圖／路透，下同）

李詩灃這一戰出現一系列爭議舉動，他一度因為故意拖時間，被給了一張黃牌警告，還有一次他救球未果打出界，看到安東森越過球網要來撿球，他立刻把球丟掉，輸球後他暴怒摔球拍，又吞下一張紅牌，恐面臨罰款。

微博帳號《壹只羽毛球》替李詩灃緩頰，「為什麼丟球，因為球落在李詩灃這一邊，根據規則就應該是由他來撿球，但是安東森學馬琳直接過來搶球。」還有中國球迷剪輯比賽影片，稱李詩灃只是「用腳擦地」就被給了黃牌，地主選手安東森也有類似動作卻沒事，替自家球員抱不平。

儘管兩人8強賽打出火氣，安東森賽後仍在微博發文感謝李詩灃，「一場非常有趣的比賽，期待我們下一次的碰面。」不過中國球迷顯然不領情，大罵他球品差、很噁心。