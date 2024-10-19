兄弟掌握換投時機打爆獅牛棚　平野心繫古林：滿擔心他...

▲兄弟總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟台灣大賽首戰靠著6局狂攻7分，終場10比4逆轉統一獅。兄弟總教練平野惠一賽後直言，古林睿煬傷退換投的時機很關鍵，但同時，他也心繫對方傷況，「真的滿擔心他的狀況......。」

古林睿煬3局壓制兄弟，讓對方苦無攻勢，4局因背部緊繃提前退場，目前已經赴醫檢查，是否會再登板，要等明天隨隊看狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一說，「古林這樣傷退，真的滿擔心的，我們也是因為對方這樣換投，打線才能滾燙起來。」

德保拉則是首局不穩失掉3分，兄弟並未想要換投，平野惠一認為，「與其說德保拉第一局失3分，換個想法來看，是對方打線攻勢做得很好，我相信下次對戰，保拉一定有更好的對策應戰，對我來說，一個好投手的條件就是可以拿勝。」

「一開始失掉3分，保拉後續獲得打線援護，也回穩壓制對方攻勢，這一點做得很好。」平野惠一說。

比賽在後半段拉開比數，平野惠一仍派勝利組上場，他強調，「我是正面看待這件事 雖然分差拉開，但後續還有比賽，不要讓對手抓到任何漏洞。」

「短期賽事最重要就是絕對不能失誤，要有很順的氣，加上氣勢要壓過對手，希望這氣勢也能延續到明天。」平野惠一表示。

