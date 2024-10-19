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12強前哨戰！Team Taiwan官方週邊商品搶先看

▲▼ 12強官方紀念週邊、期間限定店，與女孩們一同為選手加油！ 。（圖／主辦單位提供）

▲12強官方紀念週邊、期間限定店，與女孩們一同為選手加油！ 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

2024世界棒球12強賽將在11月於臺北大巨蛋和臺北市天母棒球火熱開打！中華職棒也特別在11月2、3日邀請捷克國家隊在臺北大巨蛋和中華隊進行熱身賽，讓球迷朋友有機會搶先欣賞中華隊英雄風采。

國際交流賽事機會難得，此次中華職棒大聯盟特別授權與「新想股份有限公司」共同開發賽事官方週邊商品，精心策畫在交流賽兩日於大巨蛋場邊攤位、松菸期間限定店，並獨家與7-11合作販售商品，今年除了推出限量球衣、T-SHIRT、球帽、紀念球等賽事必備週邊商品外，也將推出各通路獨家限定挺台灣啦啦隊女孩及球員週邊商品，在熱血的年度棒球賽事中穿戴Team Taiwan商品，在場邊拿出挺台灣的精神一起為本次國際賽加油應援吧！

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「2024中華職棒Team Taiwan官方週邊哪裡買？各通路帶你一次看！」

超豐富的2024中華職棒Team Taiwan暨台灣捷克國際交流賽主題週邊，從網路購物到現場賽事、期間限定店以及全台7-11，通通都買得到！還有人氣女孩Yuri、慈妹、一粒、Mina、畇二......等36位啦啦隊女孩一起加入應援行列，球迷們快筆記起來！

《 2024中華職棒Team Taiwan 期間限定店》松菸文創園區盛大開展！

期間限定店於2024/11/5至11/24將在松菸文創園區W113炊事場正式登場，邀請球迷一起回顧賽事的種種精采時刻。 現場不僅邀請球迷一同重溫過去賽事裡「Team Taiwan」的精采歷史回顧，現場將備有交流賽的啦啦隊女孩們等身立牌、合照造型拍貼機和啦啦隊女孩相片機。 琳琅滿目的球衣、各式T-Shirt還有紀念週邊，都將在期間限定店擺好擺滿，所有的應援行頭可以讓球迷一次購齊！

網路獨家、球場現場都買得到！

官方授權的紀念週邊也將在球場現身，11/2與11/3台灣捷克國際交流賽兩日於臺北大巨蛋現場都將規劃販售區，用最接近的距離，在現場以Team Taiwan之名和大家一同為中華隊全力加油！
無法前來松菸期間限定店或球場的球迷們也不必擔心，在「Sportsfanfun 球迷瘋」官方網站，將會有最齊全的紀念週邊，並與期間限定店同步販售！

「Sportsfanfun 球迷瘋」專屬連結>>https://www.sportsfan-fun.com/

重磅加碼！全台7-11門市快閃購

除了上述的期間限定店、球場販售店與網路購物之外，本次更與全台各家7-11門市合作，擁有週邊商品更便利！可以訂購的商品包含球衣、棒球帽、T-shirt、金屬水瓶、運動毛巾、紀念球等......還有7-11限定獨家啦啦隊女孩壓克力立牌！7-11 預購日期：10/30 11:00正式開賣，球迷們千萬不能錯過！
（*詳細活動資訊請以7-11官方公告為主）

「背號紀念球衣、專屬紀念T，啦啦隊女孩紀念週邊登場！」

這次以Team Taiwan概念所推出的主題週邊，像是球衣、棒球外套、短T、棒球帽、運動襪、托特包、金屬鑰匙圈等，也推出各種女孩們的限定週邊，包含壓克力立牌、胸章、應援毛巾、L夾、卡套，其中扭蛋系列還有超吸睛的燈箱鑰匙圈、拼圖、相機掛繩、金屬鑰匙圈等，豐富商品應有盡有。

以上各通路的銷售活動資訊，以及更多Team Taiwan商品的最新消息，後續也將於「Sportsfanfun 球迷瘋」專屬粉絲專頁陸續更新，粉絲們可以持續關注，讓我們一起大聲以Taiwan之名為中華隊應援加油吧！


活動資訊
《2024中華職棒Team Taiwan期間限定店》
日期：2024/11/02（六）-2024/11/24（日）
地點：松山文創園區 製菸工廠一樓西向走廊炊事場
營業時間：11:00-18:00

《2024台灣捷克國際交流賽》大巨蛋攤位
日期：2024/11/02、2024/11/03
地點：臺北大巨蛋現場攤位
營業時間：球場開放入場時間

更多關於活動主題與商品資訊請關注：
FACEBOOK 粉絲專頁「Sportsfanfun球迷瘋」：https://www.facebook.com/Sportsfanfun

Sportsfanfun球迷瘋官網：https://www.sportsfan-fun.com/
※ 2024/10/19 (六) 中午12:00，官網開放預購
 

關鍵字： 12強中職

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