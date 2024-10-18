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快艇傷雷納德「助攻」雷霆獲樂透籤？　美媒：可能選到天才狀元

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇5年前為了網羅頂尖搖擺人喬治(Paul George)，送走了潛力無限的吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和多枚選秀權，SGA如今已是雷霆的當家一哥。快艇如今宣布頭牌雷納德(Kawhi Leonard)無限期缺陣，恐再次「助攻」雷霆獲得明年的樂透籤，有機會選進杜克的狀元大熱門弗拉格(Cooper Flagg)。

快艇4巨頭本季僅剩雷納德、哈登(James Harden)兩人，更糟糕的是，休賽季動刀的雷納德右膝持續發炎，將無限期缺陣，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)指出，「或許雷納德在競爭激烈的西區無限期缺陣的最重要細節是，雷霆擁有快艇2025年的首輪選秀權。更重要的是，這個選秀權是未受保護的。」

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▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、快艇喬治 。（圖／CFP）

▲雷霆5年前送走喬治換回SGA，這筆交易讓他們收穫滿滿。（圖／CFP）

雷霆在2019年喬治交易案中，得到了多枚選秀權，包括快艇2024年的首輪籤，他們用這個選秀權選進今年的新秀瓊斯(Dillon Jones)，快艇還在這筆重磅交易中將2025年首輪選秀互換權給了奧克拉荷馬。

NBA名記者歐康納(Kevin O'Connor)在快艇宣布雷納德將無限期缺陣後大膽預言，「西區競爭如此激烈，現在快艇很可能錯過附加賽，這將給雷霆一個樂透選秀權，意味著雷霆最終可能得到弗拉格。」雖然歐康納最後補上一句，「只是說說而已」，但這確實給了奧克拉荷馬一次贏得狀元大熱門弗拉格的機會。

▲雷霆多特、快艇喬治。（圖／CFP）

▲快艇頭牌雷納德（左）將無限期缺陣。（圖／CFP）

17歲的弗拉格提前1年進入大學，他今年7月成為自2013年的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)和麥格德瑪特(Doug McDermott)後，首位獲邀參加美國隊訓練營的大學生，還在代表靶子隊出戰夢幻隊時，繳出令所有人眼睛一亮的表現，最後一場練習賽差點率隊扳倒星光熠熠的夢幻隊。

對雷霆來說，2019年將喬治交易到快艇換回吉爾吉斯-亞歷山大的決定，如今看來不僅明智更是收穫滿滿，26歲的SGA已是頂級球星和MVP候選人，他們也用當時得到的2022年選秀權相中後來陣中的第2得分手威廉斯(Jalen Williams)，現在雷納德受傷可能再次「神助攻」奧克拉荷馬得到下一位冉冉升起的超級新星。

▲▼17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

▲17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德雷霆喬治吉爾吉斯-亞歷山大弗拉格

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