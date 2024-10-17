黑豹旗／U18棒壘國手對決！女將鄭嘉禎獨力對平鎮完投：緊張發抖

▲黑豹旗南崁高中鄭嘉禎對平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗女子組賽事冠軍隊南崁高中加入混合組64強，對決上屆冠軍平鎮高中，由U18女壘國手鄭嘉禎獨力投完比賽，她表示，「緊張到發抖。」

鄭嘉禎獨挑大梁投3.2局，被敲16支安打，失15分，由於其他投手在日前的賽事都已出賽且受隔場限制，因此由她撐完全場。談到鄭嘉禎的表現，南崁高中總教練蕭淑妃說，「她表現得中規中矩，其實被敲很多長打，但也鼓勵她把球投進去，反正他們本來就有一定能力，被打這樣的分數是很OK的。」

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鄭嘉禎透露，「其實一開始很緊張，一直跟自己心裡對話，想說不要怕，大膽去做，投給他們打，背後有隊友幫助我。」她坦言，每一局站上投手丘時還是有點緊張。不過她成功在2局僅失1分，表現不俗。

對決U18國手江庭毅印象深刻，鄭嘉禎透露，「他很強啊！畢竟是中華隊，中華隊不是假的。」最喜歡的職棒球員則是大谷翔平，鄭嘉禎佩服他在投球、打擊及跑壘都是近乎完美。

賽後兩隊合影留念，彼此回到休息室集合後，女黑豹們又請總教練蕭淑妃幫忙，邀請U18國手江庭毅、黃天賜一起合照，留下難得的回憶。

▲黑豹旗南崁高中對平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）