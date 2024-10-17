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黑豹旗／嘉中對社團王者只贏3分　蔡士偉大讚A級：不是濫竽充數

▲▼嘉義高中蔡銘祐衝回本壘 。（圖／中華棒協提供）

▲嘉義高中蔡銘祐衝回本壘 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

嘉義高中在中信盃黑豹旗預賽以21比0擊敗內壢、16比0擊敗正心高中，今（17日）在64強面對社團隊伍台中二中，因對方遲到裁定獲勝，不過雙方仍打了一場友誼賽，嘉中打擊始終無法突破，最終僅以3比0獲勝，總教練蔡士偉認為二中實力堅強，是社團中的A級球隊。

談到子弟兵今天的表現，蔡士偉認為中規中矩，而對手中二中整體基本功不錯，尤其是投手王金甲球質好、準度佳，「二中整體實力不錯，應該很多都是國小、國中具備底子，只是升學時考慮到未來，沒有繼續往棒球這條路發展。」

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「以社團等級來說，他們是Ａ級球隊。」面對王金甲的球，嘉中一直無法有效發揮，2局時甚至連續吞下3次三振，蔡士偉說：「投手壓制力夠，棒球比賽中有7成要靠投手，以他的穩定性來說，其他甲組球隊要從他手上大量得分，除非是單局保送、失誤才有辦法製造大局。」

▲▼嘉義高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲嘉義高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

除了投手外，蔡士偉也稱讚二中打線，「他們揮棒也跟得上甲組選手，看得出來訓練很扎實。」比賽過程中，蔡士偉也不斷提醒選手，雖然對手是社團隊伍，但仔細去觀察對方投球、揮棒動作，明顯都是有練過的，不是為了打黑豹旗而濫竽充數的隊伍。

賽後蔡士偉集合球員，「比賽過程中應該有些人有觀察到，對方投手是有練過的，但他的變化球好球率不高，不過策略上，直球很敢塞右打者內角，經過一輪之後要記得投手特性，不要盲目揮棒。」

贏下這場比賽後，嘉義高中晉級32強，即將面對實力同樣堅強的木棒隊伍，蔡士偉說：「心態上就是正常應戰，不管遇到什麼隊伍，我們打球態度都要一樣，不要因為對手是社團就放鬆，做好該做的事，該認真跑壘就跑壘，該揮棒就揮棒。」

▲▼嘉義高中投手藍毅凱 。（圖／中華棒協提供）

▲嘉義高中投手藍毅凱 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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