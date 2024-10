白襪孟卡達披古巴戰袍　12強與台灣隊同組對決

▲▼2023WBC世界棒球經典賽古巴隊孟卡達Yoan Moncada。(圖/記者李毓康攝)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據大聯盟記者羅梅洛(Francys Romero)在社群平台「X」爆料,本季飽受傷病困擾的白襪古巴籍重砲孟卡達(Yoan Moncada),確定將代表古巴參加2024年世界12強棒球賽。

日前有消息指出,孟卡達為了在新賽季獲得大聯盟球隊青睞,婉拒古巴隊12強賽徵召,將全力備戰大聯盟新球季。但今(17日)事情有了變化,孟卡達決定代表古巴出戰世界12強賽,將前往南韓與古巴隊會合,目前正在辦理簽證。

Sources: Yoan Moncada decided to participate in the Premier 12 with Cuba in recent hours and will soon join to the team in South Korea.



Moncada, 29, is in the process of getting his visa to the Asian country. pic.twitter.com/o1bekkyR57