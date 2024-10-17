白襪孟卡達披古巴戰袍　12強與台灣隊同組對決

▲▼2023WBC世界棒球經典賽古巴隊孟卡達Yoan Moncada。（圖／記者李毓康攝）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台「X」爆料，本季飽受傷病困擾的白襪古巴籍重砲孟卡達（Yoan Moncada），確定將代表古巴參加2024年世界12強棒球賽。
日前有消息指出，孟卡達為了在新賽季獲得大聯盟球隊青睞，婉拒古巴隊12強賽徵召，將全力備戰大聯盟新球季。但今（17日）事情有了變化，孟卡達決定代表古巴出戰世界12強賽，將前往南韓與古巴隊會合，目前正在辦理簽證。
Sources: Yoan Moncada decided to participate in the Premier 12 with Cuba in recent hours and will soon join to the team in South Korea.— Francys Romero (@francysromeroFR) October 16, 2024
Moncada, 29, is in the process of getting his visa to the Asian country. pic.twitter.com/o1bekkyR57
12強賽年底將在台灣開打，台灣與古巴、南韓、日本、多明尼加和澳洲同屬預賽B組，取分組前2名晉級到4強複賽。
古巴隊日前公布28人名單，2名捕手、7名內野手、6名外野手和13名投手，有日職軟銀王牌左投莫內羅（Livan Moinelo）、央聯救援王R.馬丁尼茲（Raidel Martínez）、火腿捕手A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）、中日內野手羅德里格茲（Christian Rodriguez）。
孟卡達今年飽受傷病所困，僅替白襪出賽12場，打擊率2成75。雖然大聯盟禁止40人名單內球員參加12強賽，但孟卡達與白襪合約剩下一年2500萬美元球隊選擇權，白襪高機率不會執行，若白襪未執行合約，孟卡達將成為自由球員，可以參加12強賽。
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