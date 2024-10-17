白襪孟卡達披古巴戰袍　12強與台灣隊同組對決

▲▼2023WBC世界棒球經典賽古巴隊孟卡達Yoan Moncada。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台「X」爆料，本季飽受傷病困擾的白襪古巴籍重砲孟卡達（Yoan Moncada），確定將代表古巴參加2024年世界12強棒球賽。

日前有消息指出，孟卡達為了在新賽季獲得大聯盟球隊青睞，婉拒古巴隊12強賽徵召，將全力備戰大聯盟新球季。但今（17日）事情有了變化，孟卡達決定代表古巴出戰世界12強賽，將前往南韓與古巴隊會合，目前正在辦理簽證。

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Sources: Yoan Moncada decided to participate in the Premier 12 with Cuba in recent hours and will soon join to the team in South Korea.



Moncada, 29, is in the process of getting his visa to the Asian country. pic.twitter.com/o1bekkyR57 — Francys Romero (@francysromeroFR) October 16, 2024

12強賽年底將在台灣開打，台灣與古巴、南韓、日本、多明尼加和澳洲同屬預賽B組，取分組前2名晉級到4強複賽。

古巴隊日前公布28人名單，2名捕手、7名內野手、6名外野手和13名投手，有日職軟銀王牌左投莫內羅（Livan Moinelo）、央聯救援王R.馬丁尼茲（Raidel Martínez）、火腿捕手A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）、中日內野手羅德里格茲（Christian Rodriguez）。

孟卡達今年飽受傷病所困，僅替白襪出賽12場，打擊率2成75。雖然大聯盟禁止40人名單內球員參加12強賽，但孟卡達與白襪合約剩下一年2500萬美元球隊選擇權，白襪高機率不會執行，若白襪未執行合約，孟卡達將成為自由球員，可以參加12強賽。