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專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／專訪

郭俊麟替補進12強中華隊時，曾一度引來質疑聲浪，不過他期許自己能「骰到六」，而且用享受比賽的心情感染隊友，成為不可或缺的「微笑的力量」。郭俊麟在中職季後賽表現不俗，浮現肯定他的聲音，不過隨著古林睿煬辭退中華隊讓他替補入隊，讓他自嘲，「白了一天又黑了！」不過這是他久違的入選國家隊，因此仍相當珍惜舞台。

郭俊麟笑言，熱身賽時就聽過場邊球迷對著他喊「俊麟要骰到六喔！」聽了覺得好笑，是不錯的一個哏，激勵自己的話。預賽對澳洲攸關晉級一役扛先發，郭俊麟雖面對亂流仍守住局面，因此開始比出六的手勢。沒想到後續大家拍照會比「六」，就像野手會比「All IN」或胸前畫框的手勢，造就這3個經典手勢，會長蔡其昌知道其意涵，還上節目詳細解說相當特別。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟拿著骰子道具期望每次都骰到六 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟拿著骰子道具期望每次都骰到六 。（圖／記者李毓康攝）

東京複賽時又收到球迷送的骰子，聯盟工作人員後製成六面的六點，應該由聯盟收藏著這個幸運物。陳冠宇幫郭俊麟拍充氣骰子吹氣的影片受到熱議，他笑言，「我請他拍影片，殊不知根本吹不進去，裡面有篩子，跟吹氣球不一樣，結果到了東京巨蛋還在找打氣筒，最後聯盟工作人員搞定，造就大家看到的六面都是六的骰子。」

「無敵星星」是後勤送的另一個幸運物，給予中華隊「無敵」意義，郭俊麟一開始沒想到奪冠後形成搶購熱潮，第一間店看到3個都買回來。但後續10天留在日本，一間店、一間店去找都買不到，親朋好友託他買都落空，他把珍貴的3個無敵星星做為送球迷的抽獎禮物。

▲▼ 世界12強棒球賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

郭俊麟搶戴莊昕諺的黑框眼鏡也成為一大話題，他揭開背後故事，那幾天上場機率不高，滿享受氛圍。「如果由我帶動歡樂，或許可以讓學弟放鬆一點。」東京複賽是他第一次借莊昕諺的黑框眼鏡來戴，他笑言，「我還叫（陳）冠宇幫我看，他也覺得OK，很像文書組的。」

結果戴眼鏡去擊掌時，全部的人傻眼，還有身邊朋友在賽後問說，郭俊麟怎麼沒有上去列隊，畢竟平時連墨鏡都不常戴，讓大家認不出來。

張奕當時看著大螢幕上戴黑框眼鏡的郭俊麟忍笑失敗，結過他隔天也向郭俊麟詢問是否借眼鏡去戴，「今天莊昕諺眼鏡飛去哪？」成為球迷津津樂道的場邊花絮。郭俊麟說，「不想讓大家太緊繃，沒想到連張奕在場上比較拘謹一點人，也被我影響了。」

郭俊麟在中華隊期間「表情包」上線，不少球迷截圖郭俊麟在投手丘各種吐舌、微笑的表情。以前不笑會被說要放輕鬆一點，笑了又被說「是在笑什麼」，兩種都有人會講話，郭俊麟笑言，「反正都會被罵，就用享受的心情去面對，內容無法控制，盡力去做。之前太嚴肅或太想贏球時，反而會造成不好的局面，所以用享受的心情迎接12強。這次真的不緊張，都滿享受到當下。」

經歷過太多失敗，負面想法太多，這次郭俊麟選擇坦然面對，「既然失敗率這麼高，不如用享受的方式去面對比賽。」雖然郭俊麟僅在本屆賽事出賽2場比賽，不過他用微笑的力量感染隊友，讓中華隊變得不一樣了。

▲▼ 世界12強棒球賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊郭俊麟幸運物國家隊笑容

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