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37歲梅西依舊無敵！攻進3球2助攻　阿根廷世界盃資格賽6比0狂勝

記者游郁香／綜合報導

37歲的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)今(16)日率隊出戰世界盃資格賽，單場包辦3球、2助攻，今年首度在國家隊上演「帽子戲法」，率隊以6比0大勝玻利維亞。這一戰堪稱梅西的「個人秀」，藍白軍團的表現也碾壓對手，整場控球率達73%，狂射門14次有10次射正，傳球成功率更高達93%。

▲▼阿根廷球王梅西在世界盃資格賽上演帽子戲法 。（圖／路透）

▲阿根廷球王梅西在世界盃資格賽上演帽子戲法 。（圖／路透，下同）

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2022年世界盃冠軍得主阿根廷，今日與玻利維亞進行2026年南美洲區世界盃資格賽，球王梅西在開賽第19分鐘就攻破對手大門，馬丁內斯(Lautaro Martinez)向後防線施壓，梅西輕鬆拿到球，在禁區射門得分，幫助阿根廷先馳得點。

上半場終了前，「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯(Julian Alvarez)送出一個直塞球給梅西，梅西與門將1對1的情況下，把球傳給馬丁內斯，馬丁內斯射空門得分，梅西的助攻讓阿根廷取得2比0的優勢。

上半場補時階段，阿根廷獲得一個自由球，由梅西操刀，他傳給阿爾瓦雷斯，對方再補上一個進球，藍白軍團在上半場就拉開3比0領先。

下半場才替補上場的帕雷德斯(Leandro Paredes)第69分鐘送出此戰最精彩的傳球之一，他先把球送給莫利納(Nahuel Molina)，莫利納再回傳給阿爾馬達(Thiago Almada)，阿爾馬達起腳射門，阿根廷將領先擴大到4比0。

比賽進入尾聲時，梅西再次成為玻利維亞門將的惡夢，他在第84分鐘、第86分鐘連續進球，完成了今年在國家隊的首個「帽子戲法」，阿根廷終場以6比0大勝，梅西1人包辦了3球、2助攻。

隨隊記者內默(Roy Nemer)直呼，這場比賽就是梅西的個人秀，整支球隊表現也非常出色，「這是莫利納近來踢得最好的一場比賽。帕茲(Nico Paz)有一個很棒的首秀，所有的替補球員都表現得很好，每個人的發揮都很穩定。」

▲▼阿根廷球王梅西在世界盃資格賽上演帽子戲法 。（圖／路透）

關鍵字： 阿根廷梅西世界盃

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