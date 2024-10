37歲梅西依舊無敵！攻進3球2助攻　阿根廷世界盃資格賽6比0狂勝

記者游郁香/綜合報導

37歲的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)今(16)日率隊出戰世界盃資格賽,單場包辦3球、2助攻,今年首度在國家隊上演「帽子戲法」,率隊以6比0大勝玻利維亞。這一戰堪稱梅西的「個人秀」,藍白軍團的表現也碾壓對手,整場控球率達73%,狂射門14次有10次射正,傳球成功率更高達93%。

▲阿根廷球王梅西在世界盃資格賽上演帽子戲法 。(圖/路透,下同)

2022年世界盃冠軍得主阿根廷,今日與玻利維亞進行2026年南美洲區世界盃資格賽,球王梅西在開賽第19分鐘就攻破對手大門,馬丁內斯(Lautaro Martinez)向後防線施壓,梅西輕鬆拿到球,在禁區射門得分,幫助阿根廷先馳得點。

上半場終了前,「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯(Julian Alvarez)送出一個直塞球給梅西,梅西與門將1對1的情況下,把球傳給馬丁內斯,馬丁內斯射空門得分,梅西的助攻讓阿根廷取得2比0的優勢。

The pass by Julián Álvarez, Lionel Messi being unselfish and Lautaro Martínez scores. Champagne futbol. ???????? pic.twitter.com/O4c073bL80