勇士20分大逆轉退鋼鐵人　陳又瑋對老東家轟17分目標助攻王

▲富邦勇士陳又瑋。（圖／富邦勇士提供）

文／中央社

職籃PLG富邦勇士今天熱身賽面對嶄新陣容高雄鋼鐵人，克服最多落後20分，以103比102獲勝，陳又瑋對戰老東家不手軟，拿下17分，他喊話本季有2大目標，要幫勇士拚冠軍和助攻王。

勇士今年台灣職籃P.LEAGUE+選秀會透過交易換來狀元籤，將「最強外籍生」莫巴耶納入麾下，但莫巴耶熱身賽首戰因傷高掛免戰牌，老將林志傑也未登錄，至於鋼鐵人休賽季大批主力出走，連主控陳又瑋也轉投勇士懷抱，新賽季面臨考驗。

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PLG熱身賽今天在成功大學登場，以全新陣容亮相鋼鐵人，靠著美籍控衛艾賽亞（Isaiah Briscoe）掌控球隊節奏，加上喬迪（Jordy Tshimanga）禁區逞威，上半場意外以58比42領先，而選秀選進外籍生馬克斯也有不錯發揮，前2節投進2顆三分球、貢獻12分。

雙方易籃後，勇士靠著陳又瑋單節貢獻10分，前3節結束將落後差距縮小至6分，決勝節蔡文誠籃下連續搶分、繼續吹起反攻號角，而轉披鋼鐵人戰袍的陳范柏彥，不讓陳又瑋專美於前，面對前東家屢次展現三分火力。

▲富邦勇士陳又瑋。（圖／富邦勇士提供）

勇士末節最後1分鐘由洋將漢米爾頓（Jordan Hamilton）挺身而出，個人連得4分，加上洪楷傑關鍵抄截、阻斷對手攻勢，勇士最終以1分之差險勝。

勇士洋將沃特斯（Brandon Walters）此役攻下全隊最多的24分，另有14籃板，陳又瑋進帳17分次之，外加4籃板、5助攻。

離開待了3個球季的鋼鐵人，陳又瑋今年夏天成為勇士一員，陳又瑋接受轉播單位訪問時表示，還在與隊友磨合，希望能在開季前磨合到最佳狀態，而他新賽季也訂定2大目標，希望能幫勇士再添1座冠軍以及拿下助攻王。

鋼鐵人今天錯失最多領先20分機會，而洋將艾賽亞轟下33分、15助攻，原本有機會當英雄，但決勝節讀秒階段三分線最後一擊卻失手，也讓鋼鐵人與勝利擦身而過。