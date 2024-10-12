史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

Royce O’Neale just won the longest tug of war in NBA history pic.twitter.com/YsWFVZWnXm — Gabe Guerrero (@GabeGuerrero03) October 12, 2024

記者游郁香／綜合報導

太陽今(12)日迎來第3場熱身賽，面對上季爐主活塞，3巨頭之一布克(Devin Booker)、射手艾倫(Grayson Allen)分別因腳踝與阿基里斯腱傷勢缺陣，在缺乏球的輪轉與防守強度之下，最終以91比109敗北，不過鳳凰城陣中的猛將歐尼爾(Royce O'Neale)與對手展開「史詩級」爭球，贏得了球迷的讚賞。

Who comes out with the ball?



Royce O'Neale.



Ryan Dunn urged the crowd to get into it as O'Neale wrestled the ball away from Ron Holland.



O'Neale and Holland double techs.



Damion Lee and Holland got into it Tuesday at Michigan State. #Suns pic.twitter.com/kgR6o7jezj — Duane Rankin (@DuaneRankin) October 12, 2024

現年31歲的大前鋒歐尼爾上季中才從籃網來到太陽，今夏雙方重新簽訂了一紙4年合約，這一戰他從板凳出發，上場17分鐘拿下5分、3助攻和3籃板，帳面數據並不是太出色，但他的拚戰精神贏得尊重。

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▲太陽歐尼爾（左）。（圖／路透）

歐尼爾在比賽過程中為了爭球，與活塞菜鳥霍蘭德二世( Ron Holland II)在地上糾纏，兩人僵持了長達30秒，誰都不想放手。在這場「爭奪戰」中，歐尼爾失去了他的頭帶，不過雙方重新跳球，由他取得球權，他的太陽隊友興高采烈揮舞著拳頭，發出大笑聲。

值得一提的是，霍蘭德二世前一場也與鳳凰城後衛李伊(Damion Lee)發生過衝突。

▲太陽歐尼爾（左）。（圖／路透）

有球迷被歐尼爾與霍蘭德二世「死不放手」的場景逗笑，打趣稱，「歐尼爾剛剛贏得了NBA史上最長的拔河比賽」。還有人大讚歐尼爾是個「真正的鬥士」，「一旦他拿到球，我就知道他絕不會輕易放手。」

歐尼爾賽後霸氣地說，「我不會放棄那顆球，我不會放棄。」他和隊友瓊斯(Tyus Jones)都提到，太陽此戰缺乏身體對抗，「讓他們(活塞)打得太輕鬆了。」

太陽主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)則更新了「奪命書生」布克腳踝傷勢狀況，「現在是季前賽，沒必要勉強讓他上場。」至於布克是否會在14日作客金塊的熱身賽上陣，巴登霍澤則回應，「我們會看看情況。」

▲活塞菜鳥霍蘭德二世（右）。（圖／路透）