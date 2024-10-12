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史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

記者游郁香／綜合報導

太陽今(12)日迎來第3場熱身賽，面對上季爐主活塞，3巨頭之一布克(Devin Booker)、射手艾倫(Grayson Allen)分別因腳踝與阿基里斯腱傷勢缺陣，在缺乏球的輪轉與防守強度之下，最終以91比109敗北，不過鳳凰城陣中的猛將歐尼爾(Royce O'Neale)與對手展開「史詩級」爭球，贏得了球迷的讚賞。

現年31歲的大前鋒歐尼爾上季中才從籃網來到太陽，今夏雙方重新簽訂了一紙4年合約，這一戰他從板凳出發，上場17分鐘拿下5分、3助攻和3籃板，帳面數據並不是太出色，但他的拚戰精神贏得尊重。

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▲▼太陽歐尼爾、活塞菜鳥霍蘭德二世。（圖／路透）

▲太陽歐尼爾（左）。（圖／路透）

歐尼爾在比賽過程中為了爭球，與活塞菜鳥霍蘭德二世( Ron Holland II)在地上糾纏，兩人僵持了長達30秒，誰都不想放手。在這場「爭奪戰」中，歐尼爾失去了他的頭帶，不過雙方重新跳球，由他取得球權，他的太陽隊友興高采烈揮舞著拳頭，發出大笑聲。

值得一提的是，霍蘭德二世前一場也與鳳凰城後衛李伊(Damion Lee)發生過衝突。

▲▼太陽歐尼爾、活塞菜鳥霍蘭德二世。（圖／路透）

▲太陽歐尼爾（左）。（圖／路透）

有球迷被歐尼爾與霍蘭德二世「死不放手」的場景逗笑，打趣稱，「歐尼爾剛剛贏得了NBA史上最長的拔河比賽」。還有人大讚歐尼爾是個「真正的鬥士」，「一旦他拿到球，我就知道他絕不會輕易放手。」

歐尼爾賽後霸氣地說，「我不會放棄那顆球，我不會放棄。」他和隊友瓊斯(Tyus Jones)都提到，太陽此戰缺乏身體對抗，「讓他們(活塞)打得太輕鬆了。」

太陽主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)則更新了「奪命書生」布克腳踝傷勢狀況，「現在是季前賽，沒必要勉強讓他上場。」至於布克是否會在14日作客金塊的熱身賽上陣，巴登霍澤則回應，「我們會看看情況。」

▲▼太陽歐尼爾、活塞菜鳥霍蘭德二世。（圖／路透）

▲活塞菜鳥霍蘭德二世（右）。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽歐尼爾Royce O’Neale活塞

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