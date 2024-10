史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

記者游郁香/綜合報導

太陽今(12)日迎來第3場熱身賽,面對上季爐主活塞,3巨頭之一布克(Devin Booker)、射手艾倫(Grayson Allen)分別因腳踝與阿基里斯腱傷勢缺陣,在缺乏球的輪轉與防守強度之下,最終以91比109敗北,不過鳳凰城陣中的猛將歐尼爾(Royce O'Neale)與對手展開「史詩級」爭球,贏得了球迷的讚賞。

Who comes out with the ball?



Royce O'Neale.



Ryan Dunn urged the crowd to get into it as O'Neale wrestled the ball away from Ron Holland.



O'Neale and Holland double techs.



Damion Lee and Holland got into it Tuesday at Michigan State. #Suns pic.twitter.com/kgR6o7jezj