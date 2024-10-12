喬治七六人首秀26分鐘飆23分　費城3巨頭少1人不敵灰狼

first of many Paul George Sixer buckets! pic.twitter.com/fxNyVKIYCM — Philadelphia 76ers (@sixers) October 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

今夏以4年2.12億美元(約68.8億台幣)降臨費城的9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)，今(12)日首次披上七六人戰袍出戰熱身賽，面對西區強權灰狼，喬治上場26分鐘，15投8中高效砍下23分、6籃板和2助攻，包辦4顆三分球，不過一哥恩比德(Joel Embiid)缺陣，3巨頭還未能合體，費城終場以111比121落敗。

fancy footwork by Mr. George. pic.twitter.com/QTbFbRENqp — Philadelphia 76ers (@sixers) October 12, 2024

喬治告別效力了5年的快艇，轉投七六人與MVP長人恩比德、後場新星馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭，不過3人還未能在熱身賽合體，恩比德因為已經安排要評估膝蓋狀況，這一戰並未隨隊出征。

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▲喬治迎來七六人熱身賽首秀。（圖／路透，下同）

喬治今日迎來季前賽首秀，與馬克西、「美男」烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)、射手馬丁(Caleb Martin)及明星中鋒卓拉蒙德(Andre Drummond)一起登上先發，這套陣容開賽近3分鐘都沒得分，陷入0比6落後。喬治首次出手遭到灰狼猛將里德(Naz Reid)搧鍋，直到首節還剩6分05秒，他突破上籃得手，才首開個人本場的得分紀錄。

喬治隨後砍進一顆23呎三分，首節6投2中拿下5分、4籃板、1助攻和1抄截。進入次節，喬治的手感增溫，他從灰狼射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)手上搶到籃板，在籃下得分，之後又命中一記急停三分。

喬治很快又在卓拉蒙德掩護下輕鬆出手，在里德的頭上飆進一記外線，這位頂尖搖擺人無論是與隊友搭配擋拆或急停跳投都極具破壞力，在恩比德缺陣之下，他替七六人創造了不少進攻機會，在上半場終了前，他還來了一記靈巧的後撤三分。

喬治熱身賽首秀打了26分鐘，15投8中砍下23分，外帶6籃板、2助攻，三分9投4中，搭檔馬克西也飆出21分，不過七六人終場以111比121不敵灰狼。