菜鳥投手扛生死戰先發　山本由伸締造道奇隊史第5人紀錄

▲山本由伸。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

道奇官方在今天(台灣時間11日)宣布,將由山本由伸在生死第五戰擔任先發投手,同場對決達比修有,實現日本投手對決的夢幻戲碼;而山本由伸也創下道奇隊史罕見紀錄。

根據美國體育作家、MLB官網撰稿者藍斯(Sarah Langs)指出,山本由伸成為道奇隊史第五位在季後賽生死戰中擔任先發的菜鳥投手,前四位分別是1952年世界大賽第7戰布雷克(Joe Black)、1981年國聯冠軍賽第5戰瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)、2018年國聯冠軍賽第7戰布勒(Walker Buehler)以及2020年國聯冠軍賽第7戰的梅(Dustin May)。

Yoshinobu Yamamoto will be the 5th rookie pitcher to start a winner-take-all postseason game for the Dodgers, joining:



2020 NLCS G7 Dustin May

2018 NLCS G7 Walker Buehler

1981 NLCS G5 Fernando Valenzuela

1952 WS G7 Joe Black https://t.co/1WDdnzlolt