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菜鳥投手扛生死戰先發　山本由伸締造道奇隊史第5人紀錄

▲山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

道奇官方在今天（台灣時間11日）宣布，將由山本由伸在生死第五戰擔任先發投手，同場對決達比修有，實現日本投手對決的夢幻戲碼；而山本由伸也創下道奇隊史罕見紀錄。

根據美國體育作家、MLB官網撰稿者藍斯（Sarah Langs）指出，山本由伸成為道奇隊史第五位在季後賽生死戰中擔任先發的菜鳥投手，前四位分別是1952年世界大賽第7戰布雷克（Joe Black）、1981年國聯冠軍賽第5戰瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、2018年國聯冠軍賽第7戰布勒（Walker Buehler）以及2020年國聯冠軍賽第7戰的梅（Dustin May）。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）此前表示，「決定還沒有做出，雖然山本由伸可能會投，但我們還不確定如何安排後援投手，」然而今天，羅伯斯最終決定將這重任交給山本由伸。

教士先發達比修有在賽前的記者會上也談到了山本由伸，他說道，「如果能與他對決，我會非常高興，他是我非常好的朋友，能在這樣的舞台上一起投球，我感到非常幸福。」

▲達比修有。（圖／路透）

▲達比修有。（圖／路透）

同時大谷翔平也提到，「明天山本由伸和達比修來決戰，我非常期待，也出現了一些壓力，不過我個人真的非常期待這場比賽。」

日媒《Sponichi Annex》報導指出，山本由伸今天也積極備戰，先在球場上進行傳接球、遠投訓練，之後進牛棚練投11球，以便最終調整。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

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