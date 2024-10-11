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不捨納達爾退役　費德勒：我希望這一天永遠不會來臨

▲2008年溫網決賽。（圖／路透）

▲2008年溫網決賽納達爾（Rafael Nadal）與費德勒（Roger Federer）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）台灣時間10日晚間宣布，將在11月台維斯盃賽事結束後退役，結束23年職業生涯；對此亦敵亦友的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）坦言，希望這一天永遠不會來臨，字裡行間流露滿滿不捨之情。

生涯共拿下22座大滿貫賽冠軍的納達爾，在社群平台宣告退役消息，他表示，「我即將從職業網壇退役，這幾年過得很艱難，尤其是這兩年，我不能在無限制情況下打球。」

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「這是非常艱難的決定，我花了很長時間才下定決心，一切都有開始與結束，現在是結束漫長且成功職業生涯的最佳時機點。」納達爾表示。

瑞士傳奇名將費德勒曾贏得20座大滿貫金盃，費德勒與納達爾生涯交手高達40次，納達爾在對戰紀錄中以24勝16敗領先。費德勒兩年前在拉沃盃退役，他在最後一場比賽中與納達爾搭檔雙打。

而「費納組合」曾9次在大滿貫決賽中交鋒，納達爾以6勝3敗領先，其中2008年溫網決賽被網球評論員認為是有史以來最偉大的網球比賽，當時世界排名第一的費德勒對上世界排名第二的納達爾，經過4小時48分鐘的血戰後，納達爾以 6比4、6比4、6比7（5）、6比7（8）、9比7獲得勝利。

「多麼輝煌的職業生涯，拉法，」費德勒在納達爾的退役影片中留言中說道，「我一直希望這一天永遠不會來臨，謝謝你帶來的無數難忘回憶和在我們熱愛的這項運動中取得的所有驚人成就，這真是我的榮幸！」

當前世界排名第一的義大利球王辛納（Jannik Sinner）也在一份聲明中說道，「謝謝你，拉斐爾，感謝你為這項運動所做的一切，能夠在幾年前與你一起訓練幾週是我永遠不會忘記的經歷。」

「不僅能作為一名運動員觀察你，還能在場外認識你作為一個人，這更顯特別，你是一位真正的傳奇人物，為我們中的許多人指引了道路，並教會了我們如何成為一名球員和一個人，你在巡迴賽中會被深深懷念！」，辛納說。

在輝煌的職業生涯中，納達爾被廣泛認為是有史以來最偉大的紅土之王，他曾創紀錄的贏下14次法網冠軍，並在紅土上贏得63個錦標賽冠軍，更曾創下紅土場地81連勝的傲人成績，此外納達爾還於2010年成為最年輕完成全滿貫的男子選手。

納達爾在世界排名第一的位置上曾待了209週，與長期競爭對手費德勒和喬科維奇（Novak Djokovic）共同組成了「三巨頭」，主宰了超過十年網壇，開啟了網球史上最受歡迎、最津津樂道的時代之一。

「但我非常興奮的是，我的最後一場比賽將是台維斯盃，我將代表我的國家，我認為我已經走到了圓滿的終點，因為我作為職業網球選手第一個重要時刻之一就是2004舉行的台維斯盃決賽，」納達爾補充道。

「最後，感謝你們，球迷們，我無法用言語表達你們讓我感受到的東西，在每個時刻，你們給了我所需的能量，真的，我所經歷的一切都如夢一般，我離開時內心十分平靜，因為我知道自己已經竭盡全力，在各方面都付出了努力，我只能說一千個感謝，並期待很快再見。」

關鍵字： ATP費德勒納達爾退休

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