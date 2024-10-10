灰熊球員大名單將縮減至18人　河村勇輝：每一天都是勝負

▲▼河村勇輝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本第一控河村勇輝與曼菲斯灰熊隊簽下「Exhibit 10」合約，首場出賽取得5分和3次助攻，目前灰熊隊球員大名單有20人，在24日對爵士隊的開幕戰前，將縮減至18人，包括3名雙向合約的球員。河村勇輝表示，「明天的情況仍然不明朗，每一天都是勝負，我希望在下一場比賽中做好準備。」

Our guy Yuki Kawamura getting up shots after practice pic.twitter.com/cJwRuS77B4 [廣告]請繼續往下閱讀... October 9, 2024

河村勇輝首場出賽在客場，面對達拉斯獨行俠替補上陣，上場9分鐘16秒，取得5分和3次助攻，灰熊以121比116取得勝利。在首場實戰中，河村勇輝自信地表現道，「NBA是我夢想的舞台，雖然這場沒有完美發揮，但展現了一些優秀的能力，我的自信心正在增長。」

You can't control your height, but you can control your effort.



5'8" guard Yuki Kawamura figuring out ways to not be a defensive liability — picking up full court, being impossible to screen, throwing a shoulder into centers. pic.twitter.com/0KhcjtsAU8 — Steph Noh (@StephNoh) October 8, 2024

加入灰熊隊已經一周，河村勇輝非常融入團隊，比賽前一天的公開訓練中，他在新人的傳統舞蹈比賽中獲得冠軍，還邀請到灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）共同表演。這幾年來，河村勇輝努力學習英語，9月下旬來美國時，要求同行的工作人員「一上飛機就全用英語交流」，他在場外的努力同樣不容忽視。

距離NBA開幕戰還有4場季前賽，下一場將於11日主場對陣夏洛特黃蜂隊。