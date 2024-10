灰熊球員大名單將縮減至18人　河村勇輝：每一天都是勝負

▲▼河村勇輝。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本第一控河村勇輝與曼菲斯灰熊隊簽下「Exhibit 10」合約,首場出賽取得5分和3次助攻,目前灰熊隊球員大名單有20人,在24日對爵士隊的開幕戰前,將縮減至18人,包括3名雙向合約的球員。河村勇輝表示,「明天的情況仍然不明朗,每一天都是勝負,我希望在下一場比賽中做好準備。」

河村勇輝首場出賽在客場,面對達拉斯獨行俠替補上陣,上場9分鐘16秒,取得5分和3次助攻,灰熊以121比116取得勝利。在首場實戰中,河村勇輝自信地表現道,「NBA是我夢想的舞台,雖然這場沒有完美發揮,但展現了一些優秀的能力,我的自信心正在增長。」

You can't control your height, but you can control your effort.



5'8" guard Yuki Kawamura figuring out ways to not be a defensive liability — picking up full court, being impossible to screen, throwing a shoulder into centers. pic.twitter.com/0KhcjtsAU8