直落二戰勝美國謝爾頓　球王辛納安抵上海大師賽8強

▲辛納。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

上海大師賽今天(台灣時間9日)中午迎來16強焦點戰,由義大利現任球王辛納(Jannik Sinner)交手美國好手謝爾頓(Ben Shelton),這是雙方連兩年在上海16強會師,最終辛納以6比4、7比6(1)直落二擊敗今天22歲生日的謝爾頓,晉級8強。

謝爾頓在前16次一發得分中全部拿下,並在2比1領先時創造了兩個破發點,面對謝爾頓的強勢開局,辛納則保持冷靜,在首盤第九局中辛納讓謝爾頓的一次高壓扣殺失手,贏得本場比賽自己的首個破發點,辛納成功拿下取得5比4領先,隨後他以Love Game(零失分)保發,6比4結束首盤。

Another tournament, another quarter-final @janniksin defeats Ben Shelton 6-4 7-6(1) to reach his 14th quarter-final of the season.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/a5zWCiiYSw