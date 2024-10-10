直落二戰勝美國謝爾頓　球王辛納安抵上海大師賽8強

▲辛納。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

上海大師賽今天（台灣時間9日）中午迎來16強焦點戰，由義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）交手美國好手謝爾頓（Ben Shelton），這是雙方連兩年在上海16強會師，最終辛納以6比4、7比6（1）直落二擊敗今天22歲生日的謝爾頓，晉級8強。

謝爾頓在前16次一發得分中全部拿下，並在2比1領先時創造了兩個破發點，面對謝爾頓的強勢開局，辛納則保持冷靜，在首盤第九局中辛納讓謝爾頓的一次高壓扣殺失手，贏得本場比賽自己的首個破發點，辛納成功拿下取得5比4領先，隨後他以Love Game（零失分）保發，6比4結束首盤。

謝爾頓在比賽中多次採取放短球戰術，辛納同樣在第二盤2比3時也用了一次放短球成功挽救破發點，隨後謝爾頓在辛納3比4落後的發球局中連拿三分，但這仍無法擊垮辛納，辛納靠著強勁發球化解了0比40的困境，連拿5分成功保發，根據ATP統計數據指出，辛納本戰挽救了所有的7個破發點。

雙方戰至搶7後，謝爾頓拿下首分，但辛納此時狀態神勇連得七分，以「一波流」成功終結比賽，成為大戰1小時28分鐘後的最後贏家。

「比賽非常艱難，他幾乎只發一發，除了有一次發成了二發，」辛納談到謝爾頓在首盤創造令人難以置信的95%一發成功率時表示，「我試著等待機會，當然，對陣他時，即使是二發也非常難以接回。」

「但如果從積極的角度來看，我對比賽的結束方式感到滿意，我嘗試變得更具攻擊性，而這希望能給我下一輪帶來信心，總結這是一場非常接近的比賽。」

賽後辛納確定闖進個人今年第七個ATP1000大師賽八強，這是自2018年茲維列夫（Alexander Zverev）七次進入八強以來的單賽季最多紀錄；而辛納的8強對手將是俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。