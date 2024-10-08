曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

記者楊舒帆／台北報導

曹祐齊主投6局，用了59球，包含42顆好球，奪4次三振，有1次保送，未被敲出安打。率領龍隊以1比0擊敗悍將，拿下MVP與父親「曹大帥」曹竣崵共享榮耀。

▲曹祐齊與父母一起登上MVP頒獎台。（圖／味全龍提供）

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總教練葉君璋表示，換投時機沒有過掙扎，他已經投得很完美，原本設定5局而已，投第6局已經超乎預期。希望他接下來的球季可以穩定成長，這場有無續投並不重要。

葉總評價這場曹祐齊的表現，他投球與想法一致，變化球到位，最快球速148公里。明年有機會爭取先發輪值，除了徐若熙之外，曹祐齊各方面能力都不錯，也是球隊培養的重點投手，骨刺也解決了，接下來如何保護他是重點。

「6局結束教練就過來找我，自己當然想續投，但教練是幫我踩煞車的角色。」曹祐齊說，「有不少失投，棒球就是這樣，上一場狀況好結果不如意，這場狀況不好結果卻是好的，棒球就是這樣。沒有刻意催球速，因為會有反效果。」

回顧今年賽季克服骨刺困擾後復出，曹祐齊坦言，「可以給自己90分，說真的在3、4月想過沒辦法出賽，當時投起來很糟糕，沒想過能到一軍，感謝防護員、教練團、隊友、學長，沒有他們的提點，沒有今天，有點灰心喪志，大家都幫忙，也要幫自己。」展望明年球季，他認為，「希望能為球隊做出貢獻。」

爸爸「曹大帥」曹竣崵曾在新人年繳出過無安打比賽，連三場完封勝獲得「曹三封」稱號，曹祐齊馬上回答出他出生前，爸爸所創下的紀錄，「我知道，連三場完封的最後一場是對味全龍。」

曹竣崵講評道，「控球是基本面，其實有失投，未來要改進，今天滑球投得不錯。積極攻擊好球帶，吸引打者出棒，每局用球數都不到10球，是不錯的效果，悍將也是消化比賽練兵，也給他很大的信心。」

至於挑戰自身新人年的無安打比賽紀錄，曹竣崵說，「我當教練也知道，不會讓他投完9局。其實再多投一局也OK，但若多投一局被安打或失分，對他沒幫助。所以6局結束也是好事。況且1分差的比賽也不會給他投到9局，而且今年他的投球局數並不多。」



他強調，「最後有勝投、球隊贏球都是最好的幫助，能提振他的信心。」曹竣崵也表示，葉總一路給曹祐齊的投球計畫，包括控制局數、從旁鞭策，都是讓他成長的關鍵。

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）