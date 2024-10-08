運動雲

>

曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

記者楊舒帆／台北報導

曹祐齊主投6局，用了59球，包含42顆好球，奪4次三振，有1次保送，未被敲出安打。率領龍隊以1比0擊敗悍將，拿下MVP與父親「曹大帥」曹竣崵共享榮耀。

▲曹祐齊與父母一起登上MVP頒獎台。（圖／味全龍提供）

▲曹祐齊與父母一起登上MVP頒獎台。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練葉君璋表示，換投時機沒有過掙扎，他已經投得很完美，原本設定5局而已，投第6局已經超乎預期。希望他接下來的球季可以穩定成長，這場有無續投並不重要。

葉總評價這場曹祐齊的表現，他投球與想法一致，變化球到位，最快球速148公里。明年有機會爭取先發輪值，除了徐若熙之外，曹祐齊各方面能力都不錯，也是球隊培養的重點投手，骨刺也解決了，接下來如何保護他是重點。

「6局結束教練就過來找我，自己當然想續投，但教練是幫我踩煞車的角色。」曹祐齊說，「有不少失投，棒球就是這樣，上一場狀況好結果不如意，這場狀況不好結果卻是好的，棒球就是這樣。沒有刻意催球速，因為會有反效果。」

回顧今年賽季克服骨刺困擾後復出，曹祐齊坦言，「可以給自己90分，說真的在3、4月想過沒辦法出賽，當時投起來很糟糕，沒想過能到一軍，感謝防護員、教練團、隊友、學長，沒有他們的提點，沒有今天，有點灰心喪志，大家都幫忙，也要幫自己。」展望明年球季，他認為，「希望能為球隊做出貢獻。」

爸爸「曹大帥」曹竣崵曾在新人年繳出過無安打比賽，連三場完封勝獲得「曹三封」稱號，曹祐齊馬上回答出他出生前，爸爸所創下的紀錄，「我知道，連三場完封的最後一場是對味全龍。」

曹竣崵講評道，「控球是基本面，其實有失投，未來要改進，今天滑球投得不錯。積極攻擊好球帶，吸引打者出棒，每局用球數都不到10球，是不錯的效果，悍將也是消化比賽練兵，也給他很大的信心。」

至於挑戰自身新人年的無安打比賽紀錄，曹竣崵說，「我當教練也知道，不會讓他投完9局。其實再多投一局也OK，但若多投一局被安打或失分，對他沒幫助。所以6局結束也是好事。況且1分差的比賽也不會給他投到9局，而且今年他的投球局數並不多。」

他強調，「最後有勝投、球隊贏球都是最好的幫助，能提振他的信心。」曹竣崵也表示，葉總一路給曹祐齊的投球計畫，包括控制局數、從旁鞭策，都是讓他成長的關鍵。

▲▼曹祐齊。（圖／味全龍提供）

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 棒球MVP龍隊曹祐齊父子檔影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

林昀儒跌出世界前10！亞錦賽兼4項成考驗　高承睿名次再創新高

林昀儒跌出世界前10！亞錦賽兼4項成考驗　高承睿名次再創新高

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

中職季後賽12日大巨蛋開打　總冠軍賽前2戰也在大巨蛋

中職季後賽12日大巨蛋開打　總冠軍賽前2戰也在大巨蛋

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

熱門新聞

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

2攻城獅「新竹阿北」艾夫伯驚傳離隊！

3平野惠一：台灣大賽拚真正總冠軍

4馬查多丟球　道奇教頭：不尊重

5平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」

最新新聞

1被叫台版西蒙斯　戰神雷蒙恩：很好笑

2雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

3緯創公開賽　曾雅妮要開心打球

4瑞迪克曝早早公布湖人先發原因

5高球甜心侯羽薔　緯創公開賽拚衛冕沒壓力

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

高宇杰再見安打逆轉勝　中信兄弟保送總冠軍賽

#李雅英 雨中大跳應援舞 女神真是太熱血啦！

#李雅英 穿私服在底下看球賽 跟台上一起應援好嗨～

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366