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季後賽+補賽可能7連戰　林岳平已有計畫

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅與樂天桃猿8日比賽因天候影響延賽至周五，造成職棒史上首次出現季後賽無法安排休息日的特殊情況。統一獅剩下3場比賽，連同挑戰賽可能面臨7連戰，總教練林岳平已有所準備，透露10日、11日最後兩場例行賽，投手會以二軍為主，至於明日主場最終戰，還是會派出最好陣容。

統一獅明天要回台南進行本季主場最終戰，10日北上新莊對富邦悍將，11日與桃猿交手。12日再與桃猿直接打挑戰賽。

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因為季後挑戰賽是沒有休兵日，獅隊保底1勝，形成4戰3勝制。若打到第4戰的話，兩隊將是7連戰。

林岳平表示，對於補賽以及挑戰賽的人員安排，本來就有構想，「明天主場會派最好陣容，10日、11日方面，投手可能會大幅更動。」明天主場最終戰，預計由洋投羅昂先發。

野手方面，變動應該不大，餅總指出，「休息是個智慧，繼續也是個智慧，沒有什麼絕對的好壞，最重要是想辦法維持選手狀態，這也是個考驗。」他表示，會優先考慮投手出賽的問題，「希望他們休息足夠備戰，所以10日、11日會讓二軍投手應戰。」

至於季後挑戰賽的輪值，林岳平也說，目前已有盤算，「但也要等這3場消化試合打完再說。」

關鍵字： 統一獅季後賽連續比賽挑戰賽總教練

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