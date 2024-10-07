12強中華隊是全新組合　蔡其昌：老中青並進 放眼奧運

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。會長蔡其昌直言，這是新一代國家隊，「老中青都有，國家隊需要有新血。」期待透過12強賽事，培養新一代球員，備戰一級賽事中更高層級的WBC資格賽、洛杉磯奧運。

會長蔡其昌在記者會中表示，稍早看過名單後，「這是一個全新組合、新一代國家隊，老中青都有，國家隊需有新血，未來我們還有經典賽資格賽、洛杉磯奧運，這些賽事是一級賽事中的重中之重，會利用這段時間備戰。」

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經典賽資格賽是明年2月登場，洛杉磯奧運則在2028年開打。蔡其昌相信中華隊能利用12強賽事，培養新一代球員，並找出可用之兵。

「這是長期的計畫，資深國手，盡量不要讓他們受傷，新一代國手培養也是對國家長遠發展來說是重要的，要謝謝選訓委員、教練團的辛苦，組成了新一代國家隊。」蔡其昌說。

中職今年還特別邀請捷克國家隊來台參與中華隊進行熱身賽，預計11月2、3日下午5點在大巨蛋開打。

蔡其昌透露，捷克國家隊與中華隊打完2場交流賽之後，將到名古屋與日本武士隊交手，「他們的陣容基本上是經典賽班底，我想他們被日本武士隊挑中，是有一定實力。」

此次，中華職棒也首度與總統府商品聯名推出 Team Tawan應接毛巾，將送給內野熱區所有購票進場的球迷朋友總統府秘書長潘孟安也親自蒞臨揭開雙方聯名的應援毛巾。

蔡其昌笑說，很謝謝總統府贊助聯名，「有一個愛棒球的總統也不錯，算是一個小突破，沒想到這個比賽能跟總統府聯名，成為我們最大贊助商！」