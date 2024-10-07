運動雲

>

12強中華隊是全新組合　蔡其昌：老中青並進 放眼奧運

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。會長蔡其昌直言，這是新一代國家隊，「老中青都有，國家隊需要有新血。」期待透過12強賽事，培養新一代球員，備戰一級賽事中更高層級的WBC資格賽、洛杉磯奧運。

會長蔡其昌在記者會中表示，稍早看過名單後，「這是一個全新組合、新一代國家隊，老中青都有，國家隊需有新血，未來我們還有經典賽資格賽、洛杉磯奧運，這些賽事是一級賽事中的重中之重，會利用這段時間備戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經典賽資格賽是明年2月登場，洛杉磯奧運則在2028年開打。蔡其昌相信中華隊能利用12強賽事，培養新一代球員，並找出可用之兵。

「這是長期的計畫，資深國手，盡量不要讓他們受傷，新一代國手培養也是對國家長遠發展來說是重要的，要謝謝選訓委員、教練團的辛苦，組成了新一代國家隊。」蔡其昌說。

中職今年還特別邀請捷克國家隊來台參與中華隊進行熱身賽，預計11月2、3日下午5點在大巨蛋開打。

蔡其昌透露，捷克國家隊與中華隊打完2場交流賽之後，將到名古屋與日本武士隊交手，「他們的陣容基本上是經典賽班底，我想他們被日本武士隊挑中，是有一定實力。」

此次，中華職棒也首度與總統府商品聯名推出 Team Tawan應接毛巾，將送給內野熱區所有購票進場的球迷朋友總統府秘書長潘孟安也親自蒞臨揭開雙方聯名的應援毛巾。

蔡其昌笑說，很謝謝總統府贊助聯名，「有一個愛棒球的總統也不錯，算是一個小突破，沒想到這個比賽能跟總統府聯名，成為我們最大贊助商！」

關鍵字： 中華隊12強棒球賽新一代國家隊球員培養WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊教練團添新成員　林岳平、高國輝入列

12強中華隊教練團添新成員　林岳平、高國輝入列

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

陳傑憲擔任12強中華隊隊長　曾總坦言張育成是遺珠之憾

陳傑憲擔任12強中華隊隊長　曾總坦言張育成是遺珠之憾

跨局飆3K守住洋基勝利　威佛：當電話響起時　我隨時準備上場

跨局飆3K守住洋基勝利　威佛：當電話響起時　我隨時準備上場

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA首對父子同場打球！　詹皇為布朗尼製造砍三分機會

NBA首對父子同場打球！　詹皇為布朗尼製造砍三分機會

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

熱門新聞

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊教練團添新成員　林岳平、高國輝入列

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

212強賽中華隊28人陣容出爐！

312強28人今揭曉　新面孔挑戰國際賽

4中華隊教練團加碼林岳平、高國輝

5辜仲諒：擊敗平鎮穀保，別讓他們囂張

最新新聞

1模板李愷諺　吳永盛要變身防守大鎖

2陳子豪劉基鴻遺珠？曾豪駒解釋考量

3戴資穎成史上最年輕「無任所大使」

4改造勇士成防守勁旅　吳永仁拚年度最佳教練

5野獸生涯最終回　林志傑：看一場少一場

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

【麟洋配奪金牌】 #李洋 謝謝 #王齊麟 ：大寶貝我下課了！

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366