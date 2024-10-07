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快40歲詹皇半場19分狠搧鍋　首度聯手兒子布朗尼：真的太酷

記者游郁香／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)父子檔今(7)日在湖人對太陽的熱身賽完成「同場打球」的歷史壯舉，年底就要滿40歲的詹皇只打上半場，就轟了19分、5籃板和4助攻，還賞給「奪命書生」布克(Devin Booker)麻辣鍋。對於能在布朗尼(Bronny James)20歲生日這天實現終極夢想，詹皇直呼，「感覺不真實，這很酷。」

詹姆斯即將迎來生涯第22個NBA賽季，依舊沒有任何衰退的跡象，他在今日對太陽的熱身賽先發上陣，上半場就銳不可擋，合計12投8中拿下19分、5籃板和4助攻，外帶2火鍋，包辦2顆三分球，他大秀單手暴扣讓在板凳席的兒子布朗尼興奮不已，一面歡呼一面替老爸鼓掌。

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詹姆斯父子在第2節開始時一起走上場，兩人同場打了4分09秒，詹皇這段時間砍進一顆三分外帶一記三分打，並替布朗尼製造砍三分的機會，可惜布朗尼沒能把握住。

詹姆斯只打了前2節，布朗尼則上場13分鐘，出手1次落空，沒有分數進帳，貢獻2籃板，出現4次失誤。談到與老爸一起打球，布朗尼說，「我總是想 『那是我爸』，因為，真的，那是我爸。」他透露，主帥瑞迪克提醒他，要專注於在防守端成為一個「麻煩製造者」。

▲▼詹皇之子布朗尼在20歲生日這天，首度與老爸詹姆斯一起同場打球。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲詹皇之子布朗尼在20歲生日這天，首度與老爸同場打球。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

完成終極夢想的詹姆斯則表示，「這就像《駭客任務》或類似的東西。感覺不真實。對我們兩個人來說很酷，尤其是對我們的家庭來說，這真的太酷。」

瑞迪克也很興奮能成為締造歷史的一部分，「作為籃球迷，這很酷。」美中不足的是，最多曾領先16分的湖人，下半場在雙巨頭詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)在場下休息之下遭到逆轉，最終以114比118吞下熱身賽2連敗。

▲▼湖人詹姆斯、主帥瑞迪克；太陽畢爾。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯（左）、太陽畢爾。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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