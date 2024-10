快40歲詹皇半場19分狠搧鍋　首度聯手兒子布朗尼：真的太酷

There it is.



記者游郁香/綜合報導

詹姆斯(LeBron James)父子檔今(7)日在湖人對太陽的熱身賽完成「同場打球」的歷史壯舉,年底就要滿40歲的詹皇只打上半場,就轟了19分、5籃板和4助攻,還賞給「奪命書生」布克(Devin Booker)麻辣鍋。對於能在布朗尼(Bronny James)20歲生日這天實現終極夢想,詹皇直呼,「感覺不真實,這很酷。」

詹姆斯即將迎來生涯第22個NBA賽季,依舊沒有任何衰退的跡象,他在今日對太陽的熱身賽先發上陣,上半場就銳不可擋,合計12投8中拿下19分、5籃板和4助攻,外帶2火鍋,包辦2顆三分球,他大秀單手暴扣讓在板凳席的兒子布朗尼興奮不已,一面歡呼一面替老爸鼓掌。

詹姆斯父子在第2節開始時一起走上場,兩人同場打了4分09秒,詹皇這段時間砍進一顆三分外帶一記三分打,並替布朗尼製造砍三分的機會,可惜布朗尼沒能把握住。

詹姆斯只打了前2節,布朗尼則上場13分鐘,出手1次落空,沒有分數進帳,貢獻2籃板,出現4次失誤。談到與老爸一起打球,布朗尼說,「我總是想 『那是我爸』,因為,真的,那是我爸。」他透露,主帥瑞迪克提醒他,要專注於在防守端成為一個「麻煩製造者」。

完成終極夢想的詹姆斯則表示,「這就像《駭客任務》或類似的東西。感覺不真實。對我們兩個人來說很酷,尤其是對我們的家庭來說,這真的太酷。」

瑞迪克也很興奮能成為締造歷史的一部分,「作為籃球迷,這很酷。」美中不足的是,最多曾領先16分的湖人,下半場在雙巨頭詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)在場下休息之下遭到逆轉,最終以114比118吞下熱身賽2連敗。

