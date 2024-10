跨局飆3K守住洋基勝利　威佛：當電話響起時　我隨時準備上場

▲威佛(Luke Weaver)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

ALDS在今天(6日)火熱開打,由美聯王者紐約洋基交手堪薩斯皇家,雙方鏖戰至比賽後段比數仍呈現膠著;8局上半洋基代班終結者威佛(Luke Weaver)提前登板,9局續投讓皇家三上三下,合計飆出3K,幫助球隊以6比5一分之差守住勝果,系列賽1比0領先。

這場比賽雙方互別苗頭展現打擊火力,洋基托瑞斯(Gleyber Torres)與皇家梅蘭德茲(MJ Melendez)都為球隊擊出兩分砲;皇家在比賽中沒能把握1比0、3比2和5比4的領先,洋基同樣錯失2比1以及4比3的優勢,根據Elias體育局的數據指出,比分5次反轉,創下季後賽單場紀錄。

比賽進行到8局上半兩人出局,卡恩(Tommy Kahnle)對皇家漢普森(Garrett Hampson)投出保送上壘,洋基教聯團不容懈怠,緊急讓代班終結者威佛提前打卡上班,最終威佛順利解決下一棒賈西亞(Maikel Garcia),9局續投又讓皇家三上三下,賽後合計飆出3K,幫助洋基守住勝果,系列賽1比0領先。

「我想澄清一下;我不認為自己是終結者,」威佛賽後謙虛說道,「我認為自己是個出來拿出局數的投手,當電話響起時,我隨時準備上場。」

由於原終結者霍姆斯(Clay Holmes)狀況不佳,洋基自上個月起就由威佛暫時擔任終結者一角,當時威佛首次擔任大聯盟終結者登場時,他的情緒起伏極大;「我幾乎看不清楚,感覺大部分時間都是恍惚的,完全是靠腎上腺素支撐,」威佛表示,「視覺模糊,心跳感覺根本控制不住,全身發麻,但同時身體的一切運作正常。」

