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跨局飆3K守住洋基勝利　威佛：當電話響起時　我隨時準備上場

▲威佛（Luke Weaver）。（圖／路透）

▲威佛（Luke Weaver）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

ALDS在今天（6日）火熱開打，由美聯王者紐約洋基交手堪薩斯皇家，雙方鏖戰至比賽後段比數仍呈現膠著；8局上半洋基代班終結者威佛（Luke Weaver）提前登板，9局續投讓皇家三上三下，合計飆出3K，幫助球隊以6比5一分之差守住勝果，系列賽1比0領先。

這場比賽雙方互別苗頭展現打擊火力，洋基托瑞斯（Gleyber Torres）與皇家梅蘭德茲（MJ Melendez）都為球隊擊出兩分砲；皇家在比賽中沒能把握1比0、3比2和5比4的領先，洋基同樣錯失2比1以及4比3的優勢，根據Elias體育局的數據指出，比分5次反轉，創下季後賽單場紀錄。

比賽進行到8局上半兩人出局，卡恩（Tommy Kahnle）對皇家漢普森（Garrett Hampson）投出保送上壘，洋基教聯團不容懈怠，緊急讓代班終結者威佛提前打卡上班，最終威佛順利解決下一棒賈西亞（Maikel Garcia），9局續投又讓皇家三上三下，賽後合計飆出3K，幫助洋基守住勝果，系列賽1比0領先。

「我想澄清一下；我不認為自己是終結者，」威佛賽後謙虛說道，「我認為自己是個出來拿出局數的投手，當電話響起時，我隨時準備上場。」

由於原終結者霍姆斯（Clay Holmes）狀況不佳，洋基自上個月起就由威佛暫時擔任終結者一角，當時威佛首次擔任大聯盟終結者登場時，他的情緒起伏極大；「我幾乎看不清楚，感覺大部分時間都是恍惚的，完全是靠腎上腺素支撐，」威佛表示，「視覺模糊，心跳感覺根本控制不住，全身發麻，但同時身體的一切運作正常。」

威佛生涯曾兩次被指定讓渡，這其中的心態轉變也讓他在受訪中侃侃而談，「我知道我讓大家有些驚訝，同時我覺得這項運動很難，我認為這個運動有很多成功和失敗，」威佛表示，「在我這裡，失敗肯定佔據了很多篇章，但這是有原因的，一切是在為現在這一刻做準備，讓我能夠在像這樣的城市和這麼好的球隊中投球，希望能成為最後階段的關鍵一員，我對自己充滿自信，這是長久以來的等待。」

關鍵字： MLB紐約洋基威佛

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