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勇士狂打鐵！14抄截7火鍋展防守實力　選秀會交易挖到絕殺英雄

記者游郁香／綜合報導

勇士在夏威夷進行4天訓練營後，今(6)日與快艇進行熱身賽，儘管整場狂打鐵，三分48投僅11中，外線命中率暴跌到22.9%，不過他們找回防守強度，單場有14抄截、7火鍋，將快艇命中率限制在4成以下，加上今年選秀會交易來的沃特斯三世(Lindy Waters III)飆進絕殺三分，灣區戲劇性取勝。

勇士新援沃特斯三世成為首場熱身賽的「意外英雄」，他單場三分7投5中，其中4個集中在決勝節，包括那記壓哨絕殺三分，主帥柯爾(Steve Kerr)大讚，「他是一個非常出色的射手，但他不僅是射手，他有很好的體型，不只是定點投籃的那種球員。」

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▲▼勇士選秀之夜網羅了沃特斯三世，他成為首場熱身賽的絕殺英雄。（圖／路透）

▲勇士選秀之夜網羅了沃特斯三世，他成為首場熱身賽的絕殺英雄。（圖／路透，下同）

「正如你在最後那球看到的，他從掩護中出來投籃的。所以他擅長移動中投籃，但他也很懂比賽，我們真的很高興擁有他。」柯爾繼續說道。

談到今年選秀之夜交易來沃特斯三世的決定，勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)說，「我們以前對戰他時就很喜歡他，他確實有能力適應我們的比賽風格。」

現年27歲的沃特斯三世是2020年落選新秀，過去3季都披雷霆球衣，生涯場均上場12.3分鐘，能得5.3分和1.8籃板。他今日替補上陣15分鐘，三分球7投5中砍下15分、3個籃板，表現相當亮眼。

不過這一戰勇士其他球員手感相當冰冷，全隊投籃命中率僅33.7%，三分命中率更暴跌到22.9%，還好他們在防守端表現很不錯，上半場就有9抄截，並靠著快艇的14失誤得到20分，整場有14抄截和7火鍋，將快艇投籃命中率限制在38.5%，三分命中率限制在22.9%。

▲▼勇士選秀之夜網羅了沃特斯三世，他成為首場熱身賽的絕殺英雄。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士沃特斯三世Lindy Waters III

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