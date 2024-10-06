守護者休息5天後大勝老虎 分區系列賽首戰7比0完封

Steven Kwan JUST MISSED a HR by centimeterspic.twitter.com/GDqPZlZtYh — Caesars Sportsbook & Casino (@CaesarsSports) October 5, 2024

記者王真魚／綜合報導

美國聯盟分區系列賽首戰，克里夫蘭守護者隊以逸待勞，休息5天再戰，此役首局展現驚人火力，灌進5分奠定勝基，投手合力壓制，終場7比0完封老虎，率先開出紅盤。

守護者隊開局就展開猛烈攻勢，左外野手史蒂芬關（Steven Kwan）在首打席擊出一支差點成為全壘打的二壘安打，為球隊開了個好頭。隨後，守護者隊對老虎隊的「開局投手」策略造成致命打擊。

老虎隊先發投手霍頓（Tyler Holton）僅投4人，且沒有人出局，隨即被換下。緊接著上場的歐森（Reese Olson）又立即被湯瑪斯（Lane Thomas）擊出一發3分砲。守護者隊在首局攻下了5分，追平球隊季後賽歷史上單局最高得分紀錄。

守護者6下延續攻勢，弗萊（David Fry）在2出局一二壘有人時，擊出清壘二壘安打，率隊再添2分保險分。

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「完全依賴全壘打有時很困難。」史蒂芬關賽後說，「能夠以不同方式製造得分很酷。」



老虎此役先發投手一人未解決就退場，提前啟用牛棚，歐森後援5局僅失1分，及時止住傷害，只是下一任投手麥登（Ty Madden）失守，讓對方擴大領先。

兩隊明天將休息一天，8日（台灣時間）進行第2戰。老虎隊將派出王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）先發。克利夫蘭則會讓老將波伊德（Matthew Boyd）登板。

「Matthew帶來的就是穩定性。」總教練沃特（Stephen Vogt）說，「他每次出場都保持一致，積極進攻好球帶，有很好的球路，能讓打者失去平衡，在他健康回歸後真的穩定了我們的輪值。」

波伊德在6月與球隊簽約後，8月從Tommy John手術中恢復，例行賽先發8場，防禦率2.72。

「如果我說我知道自己會站在這裡，那是在撒謊。」波伊德說，「但這就是你努力的目標。...我們的教練這周做得很棒，讓我們做好了準備。」

球隊如何為這一刻保持準備時，弗萊指出，「我們整周都在打擊練習，面對投球機，做各種能讓我們保持狀態的事情，保持對球速的敏感度等。」

「他們在這一週中非常努力地保持狀態，看起來不像是休息5天的樣子。」沃特表示，「我們能夠一上來就給對手重創，這對我們所有球員來說都是一個重要的日子。」

▲沃特（Stephen Vogt） 。（圖／路透）

