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林立克服頭部傷勢有望入選12強：能打就是榮耀　樂見新生代竄起

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林立一年內3度遇頭部傷勢，對於目前的身體狀況，他表示並沒有太大問題，對於投入12強，他也表示，這是一種肯定，「有入選當然會打，只要身體狀況是允許範圍內，都會想打。」

林立第一次遇到頭部受創是去年9月，今年4月9日又在守備時，不慎遭到不規則彈跳球擊中頭部。8月10日在花蓮對統一獅之戰，林立又遭對方投手高塩將樹投出頭部觸身球，隨後提前退場，休息一周才復出。

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對於自己的頭部狀況，林立表示已無大礙，他的表現也相當穩定，打擊率達0.347，若補足規定打席，有望衝擊打擊王。

「有就有，沒有也沒關係。 」對於入選中華隊，林立一直抱持這樣的心情。不過據了解，12強教練團徵詢狀況後，他有望入選。

事實上，林立一直很享受披上國家隊戰袍，「我是覺得既然入選，只要身體允許範圍內，都會想打，教練團會選，一定有他們的用意。」

「能打就是盡力，有些人可能是第一次，有些人可能是最後一次，都不一定，每個人對中華隊定義不同，我是覺得有機會打到退休，能打到中華隊幾次？也不是每一次都會中，有打就是榮耀，盡量去打。」林立說。

稍早傳出張育成因傷辭退12強，也有幾名資深球員因傷婉拒。中華隊陣容將面臨換血。林立認為，國家隊是需要世代交替，「這樣看下去，是都滿年輕的，老將受傷退賽不能打，但總是會換人。」

「還沒打不知道，年輕的選手去打，就算打不好，也是代表一個新世代竄起，是一件好事。」林立說。

桃猿除了林立，據了解，外野手朱育賢、陳晨威以及投手黃子鵬、王志煊、陳冠宇，都有望入選12強中華隊。其中黃子鵬被視為先發戰力，將與統一獅古林睿煬、響尾蛇林昱珉一同扛起先發重任。
 

關鍵字： 桃猿林立中華隊12強頭部傷勢

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