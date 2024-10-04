補償選手vs前猿將！陳柏豪陳俊秀若同獲獎　古久保會心一笑

▲陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊在休賽季經歷重大人事變動後，本季仍順利挺進季後賽，多名球員更有望角逐年度個人獎項。總教練古久保健二今天受訪，聊到了年度MVP以及東山再起、進步獎的想法。在東山再起獎的討論中，古久保出乎意料地提名前猿將、現效力於中信兄弟的陳俊秀。

「過去兩年陳俊秀因傷辛苦，手腕還動過刀。但今年他全年都在比賽，成績也有提升。從這方面來看，他可能很符合東山再起獎的標準。」古久保解釋。

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此外，古久保也提到林智平作為潛在人選。他認為林智平在過去三年出賽機會不多的情況下，今年在一軍有很好的表現。媒體問及林泓育有機會嗎？古久保表示，他本來就是能力很好的選手，「今年專職DH的狀況下，有更多出場機會，也充分展現一直以來的實力。」

至於最佳進步獎項方面，古久保認為，以現在的打線來說，陳晨威、林立、朱育賢等，他們今年表現都很出色，「和往年相比，比較不一樣的地方是，今年球隊狀況不佳時，總有人會挺身而出。」

在討論年度獎項時，古久保健二對陳柏豪的表現讚不絕口，認為他「非常好」，也期待他拿下進步獎。

進一步被問及如果陳柏豪獲得最佳進步獎、陳俊秀獲得東山再起獎的可能性時，古久保也會心一笑，認為應該會很有趣，「如果有的話。」

這番評論格外引人注目，因為陳柏豪正是陳俊秀去年轉會中信兄弟而獲得的補償選手。若兩人同時獲獎，無疑將為頒獎典禮增添一份戲劇性。

至於談到年度MVP人選，有想過陳晨威有機會嗎？古久保表示，「與其說誰最符合MVP，不如說他是帶領球隊的其中一員。許多選手都在關鍵時刻挺身而出，」

他也提到陳晨威的穩定發揮，「今年8月左右時，有稍微掉下來的感覺，不過落差沒有像之前那麼大，今年明顯狀況不好時只有一次，看起來有把傷害降到最低，他今年真的非常努力，表現非常好。」

▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）