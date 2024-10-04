古久保讚兄弟打線跟洋將戰力完整　平野笑：變相說我們土投弱嗎

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟奪得下半季冠軍，本季再差2勝將達隊史首次70勝里程碑。樂天桃猿總教練古久保健二曾說，兄弟之所以這麼強，關鍵在打線和洋將完整。兄弟總教練平野惠一聽聞笑回，「變相講我們土投弱嗎？」

中信兄弟目前下半季戰績36勝21敗，勝率高達0.632；全年戰績則為68勝49敗，全年第一魔術數字M1。不過今天對樂天桃猿之戰，因場地不佳延至9日再戰。

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即使年度第一僅剩M1，平野惠一表示，球隊還是沒有百分百確定可以晉級台灣大賽，目前不確定對手，兩邊都要沙盤推演，對於輪值安排，目前確定是會倚賴洋投，「3洋投為主，再來看哪位土投狀況最好，還沒有人選，現在最重要是先拿到全年第一。」

桃猿總教練古久保健二認為，兄弟今年能打出佳績，關鍵在於洋將和打線都很完整。平野聽聞開玩笑稱，「他這樣是變相說我們土投比較弱嗎？古久保這樣不行呦，在欺負我們呦。」

季後挑戰賽目前暫定是12日開打，應是統一獅與樂天桃猿交手。平野惠一認為，兩隊都是強敵，統一獅連2年挑戰季後賽，年度勝率和兄弟差距也沒有幾場，去年樂天則是「下剋上」晉級台灣大賽。對此他表示，「我們去年只有第4，能打到這裡，真的很努力，還是抱持挑戰者的想法，挑戰對手。」