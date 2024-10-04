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柯瑞後場新搭檔3人選曝光　神射希爾德：別耽誤我看咖哩練習

▲▼勇士柯瑞、魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與搭檔了13年的湯普森(Klay Thompson)拆夥，「浪花兄弟」成為絕響，他新的後場搭檔會是誰？引起熱烈討論。《Sportskeeda》列出3個人選，分別是新加入的資深射手希爾德(Buddy Hield)、頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)和2年級新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)。

勇士7月透過「先簽後換」網羅31歲資深射手希爾德，他過去5季砍了1322顆三分球，這項數據超越了柯瑞，「咖哩大神」這5季累計1264顆三分，兩人有望組成「浪花兄弟2.0」。

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希爾德生涯三分命中率達到4成，場均出手次數達到7.6次，能與NBA歷史三分球王成為隊友，他備感榮幸，他今(4)日受訪時告訴記者，「你們真的耽誤了我的觀看時間，因為我喜歡看他(柯瑞)訓練。我覺得這是一種美好的享受。」

▲▼勇士今夏補進的3名新援，讓柯瑞、格林想起2022年的冠軍隊友；勇士新援安德森、希爾德。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲勇士新援希爾德。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

除了希爾德可能成為柯瑞新賽季的後場新搭檔，同樣新加入的防守後場梅爾頓也有機會脫穎而出。《Sportskeeda》指出，勇士稱霸聯盟時期之所以能在防守端「鎖死」對手，與像格林(Draymond Green)、伊古達拉(Andre Iguodala)和湯普森這樣的球員脫不了關係，梅爾頓也是這種類型的球員。

▲▼湖人胡德-希菲諾、熱火小哈奎茲、勇士波傑姆斯基。（圖／VCG）

▲勇士波傑姆斯基。（圖／VCG）

最後一個人選是2年級後場新星波傑姆斯基，之前曾有傳聞指出，勇士拒絕將這位21歲小將納入「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)的交易包裹，足見灣區對他的重視程度， 波傑姆斯基上季也曾取代湯普森先發，入選了年度新秀第1隊。

根據統計，當柯瑞和波傑姆斯基同時上場，勇士總共比對手多得了122分，在柯瑞生涯邁向晚期之際，波傑姆斯基是灣區值得培養的後場新星。

關鍵字： NBA勇士柯瑞希爾德波傑姆斯基梅爾頓

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