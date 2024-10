柯瑞後場新搭檔3人選曝光　神射希爾德：別耽誤我看咖哩練習

▲勇士天王柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與搭檔了13年的湯普森(Klay Thompson)拆夥,「浪花兄弟」成為絕響,他新的後場搭檔會是誰?引起熱烈討論。《Sportskeeda》列出3個人選,分別是新加入的資深射手希爾德(Buddy Hield)、頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)和2年級新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)。

勇士7月透過「先簽後換」網羅31歲資深射手希爾德,他過去5季砍了1322顆三分球,這項數據超越了柯瑞,「咖哩大神」這5季累計1264顆三分,兩人有望組成「浪花兄弟2.0」。

“Right now, y’all are killing my watch time because I like to watch him (Steph) work out. I think it’s a thing of beauty.”



Buddy Hield’s media availability was during Steph’s post-practice shooting workout. pic.twitter.com/2ZXESYqyFp