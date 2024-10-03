連兩戰敲致勝安助隊晉級ALDS　皇家小惠特：充分利用機會

▲小惠特（Bobby Witt Jr）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（3日）凌晨美聯外卡系列賽G2由皇家客場續戰強敵金鶯，本戰皇家靠著當家游擊小惠特（Bobby Witt Jr）在6局上半的適時安打，幫助球隊最終就以2比1在金鶯主場再下一城，系列賽2勝0敗橫掃對方，強勢晉級美聯分區系列賽。

1局上半，皇家率先發動攻勢，一壘手帕斯昆蒂諾（V​​innie Pasquantino）在1出局三壘有人的時候敲出安打，幫助球隊先馳得點取得1比0領先；主場金鶯則是在5局下半憑藉著穆林斯（Cedric Mullins）的陽春砲順利開張，雙方戰至1比1平。

6局上半，皇家2出局攻佔一、三壘，下一棒小惠特打出一記內野安打，為球隊攻進致勝分數；小惠特以驚人的4.14秒速度衝刺90英尺（約27.4公尺），成功上壘，三壘跑者伊斯貝爾（Kyle Isbel）趁勢回本壘得分，皇家2比1超前。

9局下半皇家終結者厄塞格（Lucas Erceg）用三上三下的優秀表現ㄅㄤ助球隊關門成功，皇家終場就以2比1在金鶯主場再下一城，系列賽2勝0敗橫掃對方，強勢晉級美聯分區系列賽。

值得一提的是，皇家小惠特連續2場比賽貢獻勝利打點；自1920年RBI（打點）成為官方統計數據以來，他成為第2位在球隊季後賽首兩戰均貢獻勝利打點的24歲以下球員，此前只有福克斯（Jimmie Foxx ）在1929年達成這一壯舉。

「當時我只是嘗試全力跑，」小惠特賽後表示，「你永遠不知道這個機會什麼時候會再次出現，所以必須在擁有它的時候充分利用它，把握機會，這就是棒球有趣的部分。」

Wake up babe, a new Bobby Witt Jr. pic just dropped pic.twitter.com/CH402RGTt8 — MLB (@MLB) October 3, 2024

晉級後的皇家將在美聯分區系列賽中對陣美東冠軍紐約洋基，首場比賽將於周六（台灣時間週日）在布朗克斯舉行。皇家隊將面對洋基王牌投手科爾（Gerrit Cole）。除了拉根斯（Cole Ragans）和盧戈外，皇家隊其他先發投手都有足夠的休息時間可以出戰。