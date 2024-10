連兩戰敲致勝安助隊晉級ALDS　皇家小惠特：充分利用機會

▲小惠特(Bobby Witt Jr)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(3日)凌晨美聯外卡系列賽G2由皇家客場續戰強敵金鶯,本戰皇家靠著當家游擊小惠特(Bobby Witt Jr)在6局上半的適時安打,幫助球隊最終就以2比1在金鶯主場再下一城,系列賽2勝0敗橫掃對方,強勢晉級美聯分區系列賽。

