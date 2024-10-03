辛奇率老虎擊敗前東家　終結太空人7年美聯冠軍賽連續晉級紀錄

記者王真魚／綜合報導

大聯盟美聯外卡系列賽，底特律老虎隊周三（美國時間）在休斯頓美粒果棒球場以5比2擊敗休斯頓太空人，出乎意料晉級美國聯盟分區系列賽。這也是老虎自2014年以來，首次晉級美聯系列分區賽。代打伊巴涅斯（Andy Ibanez）在第8局面對滿壘局明掃出清壘二壘長打，成為比賽的關鍵轉折點。

老虎隊七名後援投手在比賽中封鎖太空人，只讓對方擊出五支安打、拿下2分。太空人在這兩場系列賽被老虎橫掃，合計僅得3分。

太空人布朗（Hunter Brown）雖敗猶榮，他在5.2局的表現中只被擊出兩支安打，失一分。其中1支安打是老虎隊外野手梅多斯（Parker Meadows）的陽春砲，這一轟在第6局率先打破僵局。

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太空人在第7局反攻得到兩分，但老虎隊在8局面對普雷斯利（Ryan Pressly）和哈德（Josh Hader）時一口氣攻下4分。其中伊巴涅斯在滿壘時擊出二壘安打，一棒帶回3分逆轉。

老虎隊教頭辛奇（A.J. Hinch）讚揚他的球隊在對陣他的前東家時展現出「堅韌」的精神，贏得了系列賽。

「我知道他們非常頑強，並且會完成任務。」辛奇賽後採訪時表示。

辛奇過去因參與太空人偷暗號醜聞而被禁賽一年，失去工作後，於2020年10月加入老虎隊擔任教頭。他表示，「我永遠感激能成為底特律老虎隊的一員。」

老虎終結太空人連續7年晉級美聯冠軍賽的紀錄，將與克利夫蘭守護者隊交手。這是老虎隊自2014年以來首次晉級美聯分區系列賽，也是球隊歷史上第4次在季後賽中橫掃對手。

▲ 老虎自2014年來首次闖進美聯分區系列賽 。（圖／路透）

