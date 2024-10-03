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大谷翔平季後賽投球可能性落空　道奇：不預期他會登板

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著季後賽的到來，道奇隊和大谷翔平本人需要決定是否將投球復健提升到下一個階段-實際面對打者。不過球團目前立場仍是，「不預期」大谷翔平會在季後賽登板。

如果大谷進展到在投手丘上對打者投球，他可能在今年季後賽的某個時刻，成為道奇隊的投手選項之一。不過根據大聯盟官網報導，經過更多討論後，看來大谷本季在季後賽中投球的可能性不會出現了。

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「我認為情況和之前沒什麼不同。」道奇隊總經理高梅茲（Brandon Gomes）說，「我們不預期他會在季後賽中投球。」

高梅茲還補充說明，大谷會繼續他的投球復健，但不會進展到面對打者的階段。大谷會在比賽前和休息日進行牛棚練投。這是這位國聯MVP大熱門過去幾個月一直在做的事情。

大谷在季後賽投球從不可能到有討論空間，是因為總教練羅伯斯（Dave Roberts）9月中旬在一次電台採訪中，並沒有否認這種可能性。不過，即使當時道奇隊正在應對一系列投手傷病，羅伯斯還是指出，大谷在季後賽任何時候登板投球的可能性都不大。

外媒指出，目前，幾乎可以確定的是，大谷要到明年3月才會首次為道奇隊登板投球。

關鍵字： 大谷翔平季後賽道奇隊投球復健MLB

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