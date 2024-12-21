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諸羅山盃／北市內戰！敦化小將延長賽輸落淚　福林教頭讚拚戰精神

▲▼諸羅山盃，北市福林藍。（圖／記者楊舒帆攝）

▲諸羅山盃，北市福林藍。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，嘉義市最後一場比賽上演史詩級北市內戰。北市福林藍與北市敦化激戰到延長8局才分出勝負，由李權恩掃出再見安打，率北市福林藍以4比3氣走對手，預賽2連勝晉級淘汰賽。

福林一路以1比0領先到6局上，敦化展現韌性，林宥成、施淳瀚連續安打扳平比數。戰線延續到突破僵局制7局上，敦化張秉倫以高飛犧牲打攻進1分。6局下福林藍強迫取分失敗，但在攻佔滿壘時，靠保送擠回追平分。

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延長8局上敦化先搶下1分，福林藍8局下靠葉承翰擊出滾地球，對方選擇傳本壘，但福林藍仍攻下追平分。隨後李權恩一棒掃出再見安打贏得勝利，敦化的小球員都紛紛落下不甘心的淚水。

福林藍先發投手葉承翰主投6局飆7K，失1分；敦化先發投手林新皓也投6局，僅被敲2安打，失1分。福林藍李洋銘展現「強心臟」，守住延長賽兩局未被敲安打，拿下後援勝投。

福林藍總教練章子健表示：「都是北市球隊很熟悉，他們主攻軟式，比我們接觸得多。葉承翰、李洋銘表現都不錯。軟式打擊難度高，我也告訴球員不容易得分要穩住。剛好6局上對方兩支紮實安打同時出現，球員繼續堅持，往後再度面臨這局面，都很有幫助。」

「李權恩本來就有長打能力，當時對方佈陣有在防長打，但我還是相信他能攻擊。前面有強迫取分失敗，又是處於後攻球隊，心理壓力較大，不過這種比賽張力，對選手也有幫助。」章子健肯定子弟兵也也盛讚對手：「敦化保持不錯的求勝心態，他們一直緊咬不放，我也提醒我們球員休息室氣氛不能被壓過去。」

關鍵字： 諸羅山盃少年棒球北市福林藍北市敦化延長賽

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