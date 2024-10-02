7局12K成教士聽牌最大功臣　金恩：理解季後賽的重大意義

▲金恩（Michael King）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（2日）國聯外卡系列賽G1由教士主場迎戰勇士，教士靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）1局下半一棒轟出奠定勝基的2分砲，外加王牌金恩（Michael King）生涯季後賽首秀7局狂飆12K的率領之下，以4比0完封勇士取得聽牌；讓金恩賽後直呼「感受到觀眾的噪音，理解季後賽的重大意義」。

1局下半主場教士率先發動攻勢，國聯打擊王艾瓦雷茲（Luis Arraez）擊出左外野安打，隨後小塔提斯大棒一揮夯出左外野415英尺的大號2分砲，秀出確信步小塔提斯幫助球隊取得2比0領先；2局下半東岡凱爾（Kyle Higashioka）擊出高飛犧牲打，教士再添保險分，3比0領先。

「這是一種美妙的能量，我愛這種情境，」小塔提斯賽後提到當下感受，「這絕對讓我發揮出最佳表現，我期待著有更多像這樣的經歷。」

小塔提斯也說自己一直在尋找機會鎖定快速球，「我在他投出前大概就準備好了，他把球投到了本壘板中間，揮棒後結果非常好，」小塔提斯表示，「我知道球會出牆，但我不知道它會飛到第二層，因為它飛得很高。」

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比賽中段雙方都未能越雷池一步，直到8局下半教士憑藉著東岡凱爾的陽春全壘打幫助球隊最終就以4分差勝出，教士在3戰2勝制系列賽取得聽牌優勢。

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先發投手方面，王牌右投金恩今天徹底壓制勇士隊打線，先發7局用了89球，65個好球，被擊出5支安打，送出12次三振，成為教士隊史季後賽單場第2多三振；無失分最後也拿下比賽勝投，除此之外，金恩也成為首位在職業生涯首次季後賽先發中，投出12次三振，且未失分和未投出保送的投手。

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「我夢想過投出一場完美比賽，而不是被擊出幾支安打那種類型的比賽，」金恩賽後意猶未盡的說道，「但我想，在三戰兩勝的系列賽中以1比0領先是巨大的，那是我們的目標，我們做到了，明天我們有強投馬茲哥洛夫（Joe Musgrove），我對我們很有信心。」

這場比賽在教士主場舉行，根據MLB官方統計現場觀眾人數高達47467名，金恩對此也提到球迷帶給他的感受，「我感受到觀眾的噪音，理解季後賽的重大意義，這些都影響了我整場比賽的心態，我可以迅速取得2好球的絕對領先，讓我能夠真正鎖定球路並保持領先球數，真正給對手施壓。」