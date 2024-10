7局12K成教士聽牌最大功臣　金恩：理解季後賽的重大意義

▲金恩(Michael King)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(2日)國聯外卡系列賽G1由教士主場迎戰勇士,教士靠著小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)1局下半一棒轟出奠定勝基的2分砲,外加王牌金恩(Michael King)生涯季後賽首秀7局狂飆12K的率領之下,以4比0完封勇士取得聽牌;讓金恩賽後直呼「感受到觀眾的噪音,理解季後賽的重大意義」。

If @PetcoPark had a roof, it would be gone pic.twitter.com/iQNM6aXVyb