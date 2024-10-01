「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

▲「元氣女神」橘兒將結束啦啦隊生涯。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders成員「元氣女神」橘兒，今(1)日宣布將在新賽季達成10年里程碑後，退下啦啦隊身份，生涯最終10場應援，將在2024-25賽季TPBL例行賽戰神主場。對於季後賽與冠軍賽是否能出席應援，橘兒賣關子說，「戰績一飛衝天，早日確認賽程就趕緊排出空檔來參加。」

自2015年參與中職義大犀牛職棒啦啦隊徵選，開啟啦啦隊職業生涯，橘兒歷經義大犀牛啦啦隊Rhino Angels、富邦悍將啦啦隊Fubon Angels、桃園璞園領航猿Pilots Crew，2023-24賽季加入Taishin Wonders，迄今邁入第10個年頭。

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橘兒今日宣布將在新賽季達成10年里程碑後退下啦啦隊身份，台新球團對此給予無限祝福，台新育樂總經理林祐廷表示，「感謝橘兒於團隊的付出，傳承個人經驗，帶領成員們成長，於場上也展現敬業態度，祝福她未來事業發展蒸蒸日上。」

▲橘兒最後10場應援班表。（圖／台北戰神提供）

10年的啦啦隊生涯，橘兒首要感謝「橘寶粉絲」一路的陪伴與支持，回想報名徵選的勇氣也是來自他們的推薦，「成為啦啦隊之後，預設自己可能跳5、6年應該就要轉換跑道，沒想到在粉絲支持下，一路走到第十年。」

雖一度因為個人職涯考量而結束職棒啦啦隊生涯，2019-2020賽季受啦啦隊總監安妮Anny邀請，橘兒重新回歸轉往職籃啦啦隊領域。對於卸下啦啦隊的念頭，她上賽季結束時已萌生此想法，在新年度合作洽談過程中，橘兒感謝台新球團給予的肯定，「我們細談了許多未來的發展，我也相當喜歡，但最終考量個人工作規劃，還是覺得讓美好停在第10年，也剛好是我的30歲，畫下階段性句點。」

▲「元氣女神」橘兒將結束啦啦隊生涯。（圖／台北戰神提供）

回想近10年的時光，橘兒提到Fubon Angels時期的女孩日演出，「姊妹們一同規劃表演、練習，最後一起站上舞台發光，合作下完成的成果讓我難忘。」她也提到加入Taishin Wonders以來，團隊嘗試不同的舞蹈風格，甚至融入競技技巧，增加新的表演元素，都是非常美好的過程與回憶，相當期待與珍惜最後一個賽季每個表演時刻。

橘兒啦啦隊生涯最終10場，將在2024-25賽季TPBL例行賽戰神主場。對於季後賽與冠軍賽是否能出席應援，橘兒賣關子，「戰績一飛衝天，早日確認賽程就趕緊排出空檔來參加。」她也大力號召戰友們，「一起為戰神加油，捍衛和平籃球館主場。」