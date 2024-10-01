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攻城獅網羅「季後賽強敵」　簽下內外兼具大前鋒米克獅

▲▼米克獅正式加盟攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

▲米克獅正式加盟攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今日（1日）宣布洋將米克獅（Kennedy Meeks）加盟，米克獅來自美國籃球名校北卡羅萊納大學，上賽季效力於桃園璞園領航猿，場均能得16.6分、10.8籃板、1.5抄截，外線命中率達36％，幫助球隊在例行賽登上首位，新賽季他將披上10號紫色戰袍。

現年29歲的米克獅，身高208公分、體重120公斤，已於近日投入攻城獅團隊訓練。總經理張樹人表示，「米克獅是位優秀的團隊型洋將，他具備扎實的掩護能力可以為團隊創造更良好的進攻空間。另外，他也同時擁有低位進攻能力與不錯的外線命中率，期待新賽季他能讓攻城獅的洋將組合更多元。」

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米克獅上賽季效力於於領航猿，幫助球隊打進總冠軍賽，他坦言上個賽季對他而言相當漫長，「雖然今年休賽季有點縮短，但我依舊達成了重量訓練相關的目標，期待今年能擁有健康的賽季。」

米克獅上賽季還是攻城獅季後賽首輪的對手，如今將成為攻城獅的一員，米克獅打趣說，「我一直都覺得攻城獅的主場氣氛非常特別，主場球迷為比賽和這座體育館帶來巨大的能量和熱情，也因此我一直都非常喜歡來攻城獅主場踢館。現在我更期待的是新賽季出賽時可以有獅紫軍們當我的後盾！」

談到新賽季的個人目標，米克獅表示，「在過去經歷大傷後，我很希望能保持健康並打出勝利的賽季，我認為攻城獅絕對有成為最強球隊的潛力。」

米克獅也提到，「我很希望能趕快融入攻城獅文化，透過精彩的賽事帶給這座城市更多的快樂，我會盡全力為新竹而戰，期待各位進場為我們加油！」 

關鍵字： TPBL新竹攻城獅Kennedy Meeks

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