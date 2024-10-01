父子首度以隊友身份亮相　詹皇狂喜：布朗尼比我菜鳥季時還好

記者游郁香／綜合報導

今夏幫助美國男籃完成奧運5連霸的經驗，讓年底就要滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)意識到自己「油箱裡還有很多油」，更令他全身充滿的活力的，還有新賽季將在NBA聯手大兒子布朗尼(Bronny James)，兩人今(1)日首度以隊友身份公開亮相，參加湖人媒體日，詹皇臉上盡是藏不住的喜悅。

No matter how Bronny turns out in the NBA...You have to admit this is is of the most incredible stories in NBA history pic.twitter.com/ALiup3OWNX — Frank Michael Smith (@frankmikesmith) September 30, 2024

打從布朗尼進入高中，詹姆斯就懷抱著有朝一日要在NBA與兒子並肩作戰的「終極夢想」，父子倆今日分別披上湖人23號和9號戰袍，首度以隊友身份公開亮相，詹皇臉上洋溢著笑容，他告訴《Spectrum Sportsnet》，「這是純粹的喜悅，我真的無法用言語形容。」

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「我可以談談我自己。你們可以問我關於我的問題，但是當談到他(布朗尼)時，我真的是語無倫次。」詹姆斯為布朗尼感到驕傲，「對他能走到這一步感到非常自豪。他已經是一個男人了，他已經準備好了。」

▲詹皇父子首度以隊友身份公開亮相。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

被問到布朗尼穿上9號紫金戰袍看起來如何？詹姆斯狂讚，「他看起來非常棒。他比我菜鳥季的樣子還要好。」

詹姆斯日前曾表示，不會讓布朗尼在場上叫自己「爸爸」，大家很好奇「皇子」屆時會怎麼稱呼老爸，對此布朗尼說，「我還沒想到這個問題。可能會叫他Bron吧……這樣應該最簡單。」

布朗尼上季還是南加大的新生，短期內不太可能在NBA扮演重要角色，不過外界很期待父子同場比賽的那天到來，那將是NBA歷史性的一刻，對此湖人新帥瑞迪克(JJ Redick)拒絕做出任何承諾。

「顯然教練團已經討論過這個問題，也深入探討了一些具體情況，但我們還沒有對任何方案做出承諾。」瑞迪克說，除了教練團，還需要和詹姆斯、布朗尼一起討論。