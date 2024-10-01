運動雲

>

父子首度以隊友身份亮相　詹皇狂喜：布朗尼比我菜鳥季時還好

記者游郁香／綜合報導

今夏幫助美國男籃完成奧運5連霸的經驗，讓年底就要滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)意識到自己「油箱裡還有很多油」，更令他全身充滿的活力的，還有新賽季將在NBA聯手大兒子布朗尼(Bronny James)，兩人今(1)日首度以隊友身份公開亮相，參加湖人媒體日，詹皇臉上盡是藏不住的喜悅。

打從布朗尼進入高中，詹姆斯就懷抱著有朝一日要在NBA與兒子並肩作戰的「終極夢想」，父子倆今日分別披上湖人23號和9號戰袍，首度以隊友身份公開亮相，詹皇臉上洋溢著笑容，他告訴《Spectrum Sportsnet》，「這是純粹的喜悅，我真的無法用言語形容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我可以談談我自己。你們可以問我關於我的問題，但是當談到他(布朗尼)時，我真的是語無倫次。」詹姆斯為布朗尼感到驕傲，「對他能走到這一步感到非常自豪。他已經是一個男人了，他已經準備好了。」

▲▼詹皇父子首度以隊友身份公開亮相。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲詹皇父子首度以隊友身份公開亮相。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

被問到布朗尼穿上9號紫金戰袍看起來如何？詹姆斯狂讚，「他看起來非常棒。他比我菜鳥季的樣子還要好。」

詹姆斯日前曾表示，不會讓布朗尼在場上叫自己「爸爸」，大家很好奇「皇子」屆時會怎麼稱呼老爸，對此布朗尼說，「我還沒想到這個問題。可能會叫他Bron吧……這樣應該最簡單。」

布朗尼上季還是南加大的新生，短期內不太可能在NBA扮演重要角色，不過外界很期待父子同場比賽的那天到來，那將是NBA歷史性的一刻，對此湖人新帥瑞迪克(JJ Redick)拒絕做出任何承諾。

「顯然教練團已經討論過這個問題，也深入探討了一些具體情況，但我們還沒有對任何方案做出承諾。」瑞迪克說，除了教練團，還需要和詹姆斯、布朗尼一起討論。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

熱門新聞

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝

2大聯盟安打王羅斯離世 享壽83歲

3大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！

4擊敗大谷！賈吉獲《棒球美國》年度最佳球員

5巨人震撼彈！傳奇捕手波西接任總裁

最新新聞

1美媒：等不及看CP3、斑馬空中接力

2天使失去大谷墜入地獄：99敗隊史最差

3大聯盟季後賽2日開打　勇士先發未定

4勇士3新援讓柯瑞想起2年前的冠軍陣容

5大都會、勇士雙重賽各拿1勝打進季後賽　

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

陳子豪雙響！兄弟下半季封王　奪下第19座季冠軍史上最多

陳子豪雙響助兄弟封王！　受張志豪長打激勵：很開心有掌握到

這次彩帶拋得好！　周思齊退役後享受封王：小兄弟很棒！

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366