父子首度以隊友身份亮相　詹皇狂喜：布朗尼比我菜鳥季時還好

記者游郁香/綜合報導

今夏幫助美國男籃完成奧運5連霸的經驗,讓年底就要滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)意識到自己「油箱裡還有很多油」,更令他全身充滿的活力的,還有新賽季將在NBA聯手大兒子布朗尼(Bronny James),兩人今(1)日首度以隊友身份公開亮相,參加湖人媒體日,詹皇臉上盡是藏不住的喜悅。

No matter how Bronny turns out in the NBA...You have to admit this is is of the most incredible stories in NBA history pic.twitter.com/ALiup3OWNX