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擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)今年球季結束有8項數據在大聯盟排名第一，領先大谷翔平的年度數據，獲得《棒球美國》選為今年年度最佳球員，成為今年美聯MVP的熱門人選。

賈吉今年在58支全壘打、144點、133次保送、0.458上壘率、0.701長打率、1.159攻擊指數、11.2的fWAR（勝場貢獻值）及218wRC+（標準化加權得分創造指數）都在今年大聯盟數據排名第一，而打擊率0.322也是生涯新高，位居第3位。

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其中144分打點是大聯盟近15年最佳，0.701長打率是自2004年巨人隊傳奇球星邦茲（Barry Bonds）之後，第一位以長打率超過.700的球員。

218wRC+（標準化加權得分創造指數）則是以大聯盟史上第7個最佳進攻賽季，與1921年的貝比魯斯並列，而1901年以來，只有10位打者有至少200wRC+的表現。wRC+的呈現是以100為聯盟平均，高於100就是優於聯盟平均。

《棒球美國》指出大聯盟史上有50次單季50轟以上，賈吉連同今年是生涯第3次，是史上第2多，只要再一次追平史上最多4次單季50轟。

大谷翔平今年達史上第一位「54轟、59盜」，年度134得分排第一，54轟、130打點、0.646長打率、1.036攻擊指數都僅次於賈吉，59盜落後紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）的67盜。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平賈吉

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