台灣U21反曲弓女團與印度爭金　射箭亞青賽因颱風提前賽程

▲左起台灣U21反曲弓女團選手風佑築、王芯柔、李采璇。（圖／射箭協會提供）

文／中央社

亞洲青年/青少年射箭錦標賽今天繼續在台北田徑場激戰，台灣女子U21反曲弓女團，在4強靠著風佑築、王芯柔、李采璇聯手，以5比1擊敗馬來西亞，順利挺進金牌戰。

今天台北市立田徑場受到間歇性風雨影響，嚴重考驗選手對於現場風向、風勢的判斷力，台灣女子隊風佑築、王芯柔、李采璇合作無間，3局比分為52比49、47比43、50比50，總積分5比1射下馬來西亞，如願挺進金牌戰，將對上印度。

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年初的巴黎奧運選拔賽，18歲小將風佑築排在第4，差點就能一圓奧運夢（取前3），這次在U21的比賽，除了反曲弓女團外，混雙也和搭檔鄭祥輝挺進金牌戰。

風佑築在接受中央社記者訪問時表示，其實自己最想要拿的是個人金牌，「不過在個人賽首輪時，對於風向的判斷太過猶豫，所以一直調整不過來才會就這樣輸掉比賽。」

風佑築強調，少了一面個人獎牌，現在可以把心思全都放在女團和混雙上，「這2面金牌我一定要拿下來，才能對自己交代。混雙的部分，就是先專注把自己顧好，有機會再提醒隊友風向的變化。」

9月初剛拿下亞洲大學射箭錦標賽金牌的王芯柔，也在女團、個人反曲弓闖進金牌戰。 她在受訪時表示，這次表現的有好有壞，「但主要還是自己的動作做好，箭著點都會蠻集中的，只要一猶豫就很容易失誤。」

王芯柔在反曲弓個人金牌戰的對手，正好就是8強擊敗風佑築的印度選手巴葛菈（Bhargaviben Vargishkumar Bhagora），這也讓王芯柔高喊：「一定要幫隊友報仇啦。」

主辦單位為了預防「山陀兒」颱風影響，提前規劃變更賽程，將原訂10月3日結束的賽事，提前到明天完賽，讓選手免於颱風的威脅。