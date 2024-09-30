運動雲

>

雲豹簽下隊史首位華裔球員金德偉　他常與林書豪練球期待交手

▲▼桃園雲豹簽下隊史首位華裔球員金德偉。（圖／桃園雲豹提供）

▲桃園雲豹簽下隊史首位華裔球員金德偉。（圖／桃園雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(30日)宣布簽下隊史首位華裔球員金德偉（Derek King），主打得分後衛的他可望為球隊補足後場空缺。球團營運長顏行書表示，「金德偉在防守端相當積極強悍，外圍投射也有一定水準，相信他的到來能為團隊戰力增添保險！」

現年31歲的金德偉，身高190公分，曾為NCAA一級名校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）出賽兩季，2018-20年期間分別效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）澳門黑熊隊與澳門戰狼隊，近年則先後加入福爾摩沙夢想家、台中太陽，並於今年暑假期間效力亞洲巡迴賽（TAT）的香港梵塔黑龍隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

征戰過亞洲多個不同職籃聯盟的資歷，正是營運長顏行書網羅金德偉的原因之一，期待借重他的豐富經驗，補足陣中後衛人手短缺的問題。

即將加入雲豹，成為隊史首位華裔球員的金德偉表示，「非常感激能夠再次重返台灣，很榮幸有機會能加入這個大家庭，期許自己這幾年所累積的沙場經驗，能夠幫助到球隊，為團隊帶來更多活力。」

TPBL台灣職業籃球大聯盟即將於10月下旬正式點燃戰火，金德偉也透露自己最期待與新北國王的林書豪、福爾摩沙夢想家的忻沃克交手，「休賽季在美國期間就經常與林書豪一同訓練，另外忻沃克是我非常好的朋友，很期待跟他們以及其他各隊的好手對決，我會盡全力為球隊贏下更多比賽，也請球迷們一起為桃園台啤永豐雲豹加油。」

關鍵字： TPBL桃園台啤永豐雲豹金德偉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

大巨蛋23689人見證味全龍再見安　但無緣季後賽連霸夢碎

大巨蛋23689人見證味全龍再見安　但無緣季後賽連霸夢碎

雙冠王收官！大谷翔平：例行賽成績已無意義　全力備戰季後賽

雙冠王收官！大谷翔平：例行賽成績已無意義　全力備戰季後賽

「我是屏東囡仔，在台南成家」　潘威倫引退致詞全文女兒也哭了

「我是屏東囡仔，在台南成家」　潘威倫引退致詞全文女兒也哭了

多虧球迷才能拋彩帶！兄弟目標年度第一　平野惠一：不能鬆懈

多虧球迷才能拋彩帶！兄弟目標年度第一　平野惠一：不能鬆懈

大谷翔平錯失三冠王　艾瓦雷茲連3年守住打擊王創史上首見紀錄

大谷翔平錯失三冠王　艾瓦雷茲連3年守住打擊王創史上首見紀錄

中職二軍個人獎出爐　張士綸、林耀煌、凱力士都包辦雙冠

中職二軍個人獎出爐　張士綸、林耀煌、凱力士都包辦雙冠

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

熱門新聞

「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

大巨蛋23689人見證味全龍再見安　但無緣季後賽連霸夢碎

雙冠王收官！大谷翔平：例行賽成績已無意義　全力備戰季後賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號

221歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因

3大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季

4大谷翔平五項怪物紀錄　球迷喊MVP

5味全龍再見安　但無緣季後賽門票

最新新聞

1雲豹簽下隊史首位華裔球員金德偉

2唐斯交易案尚未完成！他曾自曝是尼克迷

3勇士、大都會超關鍵雙重賽　決定國聯外卡

4中職二軍個人獎出爐　3球員包辦雙冠

512強賽韓國推台灣應援團觀光行程

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

曾頌恩美技幫大忙　平野感謝右外野滿滿兄弟球迷

中信兄弟目標年度第一！　總教練平野惠一：不能鬆懈

大谷翔平本季57盜達成　超越前輩鈴木一朗紀錄

潘威倫繞場告別淚灑大巨蛋　彭政閔回憶一同為國奮戰！

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366