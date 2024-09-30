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泰國好手蘇提帕仰德TPC高球賽奪冠　抱走576萬獎金

▲▼泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）仰德TPC高球錦標賽奪冠 。（圖／大會提供／鍾豐榮攝影）

▲▼泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）仰德TPC高球錦標賽奪冠 。（圖／大會提供／鍾豐榮攝影）

記者歐建智／綜合報導

今年度台灣第一場亞巡大賽─總獎金100萬美元（約合台幣3200萬元）的仰德TPC錦標賽29日在林口高爾夫球場進行最終回合，泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）在一陣風雨一陣晴不穩定的天氣下，多位好手在後緊追狀況下，依然穩定打出低於標準桿3桿的69桿，以一路領先之姿，四回合總桿為低於標準桿21桿的267桿，兩桿勝差，奪得冠軍及獎金18萬美元（約合台幣576萬元）。

這是蘇提帕誰亞巡賽第二冠，這個冠軍也讓蘇提帕的亞巡獎金排名自第47驟升至第8。

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▲▼泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）仰德TPC高球錦標賽奪冠 。（圖／大會提供／鍾豐榮攝影）

美國選手卡特林（John Catlin）奮力揮出65桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，獲得亞軍及獎金11萬美元（約合台幣352萬元），他今天並獨得許金德先生紀念獎，最低桿獎金1千美元。

菲律賓的Miguel Tabuena打70桿，四回合總桿低於標準桿18桿的270桿，獨居第三名及獎金6.3萬美元。

台灣選手李玠柏交出67桿，以四回合總桿271桿，單獨名列第四，獲獎金5萬美元，是名次最佳的台灣選手。

泰國選手帕維（Pavit Tankamolprasert）以272桿居第五名。台灣好手王偉軒及日本好手比嘉一貴（Kazuki Higa）分別交出69桿與72桿，兩人同以四回合總桿275桿並列第8名收場。

31歲的蘇提帕此次是自首回合至最後一回合都是單獨領先，29日的開球木桿丶鐵桿依然十分穩定，除了第15洞未成功打上果嶺與第16洞三推吞下2柏忌以外，仍然抓下五鳥，最後一洞五桿長洞，二桿打在果嶺前緣，第三桿差點切進洞，停在洞口，抓鳥成功，為最後的勝利畫下美好句點。

蘇提帕全程一直保持領先，原落後六桿的美國卡特林前九洞火力全開抓下六鳥，30桿，窮追猛打下，九洞結束僅落後蘇提帕兩桿，卡特林在第10洞再射一鳥後，拉近落後差距僅一桿，可是其後八洞熄火，只打出一鳥一柏忌，36桿，未能再追平超前蘇提帕，最後以兩桿之差居亞。卡特林曾於2018年奪冠。

▲▼泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）仰德TPC高球錦標賽奪冠 。（圖／大會提供／鍾豐榮攝影）

蘇提帕表示，因為天氣不穩定，風雨一陣一陣，時晴時雨，風勢也很大，奪冠過程很驚險，他說：「競爭對手一直在後緊追，我的領先差距只有一兩桿，其實我也很緊張，不過一直告訴自己，我還是領先者，要保持領先丶堅持到最後一洞。」

蘇提帕拿下這項大賽冠軍很興奮，尤其是亞巡賽的兩個冠軍都是在台灣拿下的，讓他在受訪時或頒獎致詞時都高興地說：「我愛台灣！」而且這個亞巡第二冠對他而言，意義重大，帶給他更多的信心迎接未來的比賽，他也隔空與泰國的朋友及家人分享這個喜悅與榮耀。

他是2022年ADT獎金王，曾在2022年台豐ADT賽並列亞軍，2023年起參加亞巡賽，2023年底在首次納入亞巡賽的台玻台豐公開賽奪下亞巡首冠，今年並參加了五場台巡賽，再次在台灣的這項大賽拿下第二冠。

▲▼泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）仰德TPC高球錦標賽奪冠 。（圖／大會提供／鍾豐榮攝影）

▲泰國好手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）仰德TPC高球錦標賽奪冠 。（圖／大會提供／鍾豐榮攝影）

李玠柏奮力追趕，打完10洞後，抓下五鳥，總桿低於標準桿17桿，落後領先的蘇提帕四桿，也有機會追平，不過後面八洞有好幾洞12-15呎的小鳥推桿都差一點未能抓下，最後以第四名作收。

他指出，整體的內容不錯，狀況跟28日一樣好，鐵桿都有照自己的意思打，推桿差一點，在風勢大及風向不確定的不利因素及刁鑽的旗位狀況下，很滿意自己的表現與成績。

他在第五洞在風雨最大時，自果嶺左邊距洞20碼直接切進洞抓鳥及第17洞三桿短洞下坡11呎保帕推桿，是最精采的兩洞。

仰德集團自2010年起舉辦這項比賽至今，已有15年14屆，雖曾因全球疫情影響於2020年停辦，2021年也因持續疫情而縮減為台灣選手參賽，2022年再度恢復舉辦這項亞巡賽，今年繼續主辦，且總獎金逐年增加，自2020年的70萬美元，2023年增加至75萬美元，今年首次增至100萬美元，締造賽史總獎金新高紀錄。

這項比賽的冠軍獎金也從2020年的美金12.6萬元（約合新台幣378萬元），去年2023年增加到美金13.5萬元，今年再增至18萬美元的新高。

關鍵字： 高球

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