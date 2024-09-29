2比4客場不敵奧薩蘇納　巴塞隆納終止西甲開季7連勝

▲佩德里（Pedri）與卡薩多·托拉斯（Marc Casadó）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間29日）凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納客場交手奧薩蘇納，奧薩蘇納靠著邊鋒布迪彌爾（Ante Budimir）梅開二度的好表現下，以4比2在主場收下勝利，打破巴塞隆納開季7戰全勝的不敗金身，但巴塞隆納目前仍以21分的積分獨居西甲榜首，領先第二名的皇馬4分。

開賽第18分鐘，奧薩蘇納邊鋒薩拉戈薩（Bryan Zaragoza）傳中給布迪彌爾，後者近距離頭槌破門得分，幫助球隊先馳得點取得1比0領先；第28分鐘奧薩蘇納攻勢再起，薩拉戈薩在一波快速反擊中射門得分，幫助主隊將領先優勢擴大至2比0。

Pau Victor (22) scores his first ever La Liga goal thanks to a horrible mistake by Sergio Herrera to pull one back for Barcelona to make it 1-2 away from home against Osasuna. ????????



Gerard Martin (22) gets the assist ????????????https://t.co/e6GW84V4uS — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 28, 2024

時間來到下半場第53分鐘，沉寂已久的巴塞隆納發動攻勢，德爾加多（Pau Delgado）用巧妙的腳法踢進球隊本場比賽的第一球，巴塞隆納縮小了比分差距，無奈第73分鐘布迪彌爾單場第二顆進球幫助奧薩蘇納以3比1再添保險分。

Ante Budimir (33) gets his brace as he scores from the penalty spot to give Osasuna the 3-1 lead at home against Barcelona. ???????? pic.twitter.com/V9cIf4C3n1 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 28, 2024

第83分鐘，奧薩蘇納替補上來的布雷托斯（Abel Bretones）憑藉一腳精彩的遠射攻入球隊第四球；第89分鐘，西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）在禁區邊緣射門得手，為巴塞隆納攻進第二球，終場奧薩蘇納以4比2在主場收下勝利，打破巴塞隆納開季7戰全勝的不敗金身，但巴塞隆納目前仍以21分的積分獨居西甲榜首，領先第二名的皇馬4分。

¡Gran victoria hoy, EQUIPO!



Muchas gracias afición por poner El Sadar patas arriba. ¡A por más! #Osasuna #OsasunaNuncaSeRinde pic.twitter.com/xFieglU0zP — Raúl García de Haro (@raulgdh9) September 28, 2024

「好痛，我們想要八連勝，但我們沒有打出最好的比賽，」巴塞隆納前鋒托雷斯（Ferran Torres）賽後失落說道；「我們有輪換，我們踢很多比賽，這很正常，」巴塞隆納中場佩德里（Pedri González）接著表示，「這不能成為藉口，我們11個人必須上場做好比賽準備，但半場失分太多了。」