2比4客場不敵奧薩蘇納　巴塞隆納終止西甲開季7連勝

▲佩德里(Pedri)與卡薩多·托拉斯(Marc Casadó)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間29日)凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納客場交手奧薩蘇納,奧薩蘇納靠著邊鋒布迪彌爾(Ante Budimir)梅開二度的好表現下,以4比2在主場收下勝利,打破巴塞隆納開季7戰全勝的不敗金身,但巴塞隆納目前仍以21分的積分獨居西甲榜首,領先第二名的皇馬4分。

開賽第18分鐘,奧薩蘇納邊鋒薩拉戈薩(Bryan Zaragoza)傳中給布迪彌爾,後者近距離頭槌破門得分,幫助球隊先馳得點取得1比0領先;第28分鐘奧薩蘇納攻勢再起,薩拉戈薩在一波快速反擊中射門得分,幫助主隊將領先優勢擴大至2比0。

Pau Victor (22) scores his first ever La Liga goal thanks to a horrible mistake by Sergio Herrera to pull one back for Barcelona to make it 1-2 away from home against Osasuna. ????????



Gerard Martin (22) gets the assist ????????????https://t.co/e6GW84V4uS