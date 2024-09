溜馬捨棄「日本Curry」簽下詹姆斯　富永啓生等待新機會

▲「日本Curry」富永啓生。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後,和印第安納溜馬2度簽下「Exhibit-10」合約,但外媒最新消息指出,他今(28)日被溜馬裁掉,新賽季只能從G聯盟出發,尋求其他機會。

「Exhibit-10」是根據新的勞資協議引入的新型合約,屬於無保障的最低薪資合約,可以在例行賽開幕前轉為雙向合約。即使合約被解除,球員仍然可與合約球隊所屬的G聯盟隊伍簽約,因此富永啓生在G聯盟比賽的機會非常高。裁掉富永啓生後,溜馬正式簽下後衛詹姆斯(Josiah-Jordan James)。

we have signed guard Josiah-Jordan James to an Exhibit 10 contract with @TheMadAnts.



additionally, we have waived forward Tyler Polley and guard Keisei Tominaga.https://t.co/t7l04uaQ49 pic.twitter.com/dBvPdJlNLw