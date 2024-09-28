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溜馬捨棄「日本Curry」簽下詹姆斯　富永啓生等待新機會

▲▼「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

▲「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後，和印第安納溜馬2度簽下「Exhibit-10」合約，但外媒最新消息指出，他今（28）日被溜馬裁掉，新賽季只能從G聯盟出發，尋求其他機會。

▲▼「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

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▲「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

「Exhibit-10」是根據新的勞資協議引入的新型合約，屬於無保障的最低薪資合約，可以在例行賽開幕前轉為雙向合約。即使合約被解除，球員仍然可與合約球隊所屬的G聯盟隊伍簽約，因此富永啓生在G聯盟比賽的機會非常高。裁掉富永啓生後，溜馬正式簽下後衛詹姆斯（Josiah-Jordan James）。

新合約才剛簽署，短短一天溜馬隊便發布釋出富永啓生的消息，引發許多外國球迷議論，「溜馬的名單擠滿了雙向球員，去G聯盟也合理。」「NBA果然是個殘酷的世界。」

富永啓生上季帶領內布拉斯加大學闖進睽違10年的NCAA錦標賽，被選為「Big Ten」聯盟第2隊成員。雖然球隊在NCAA首戰就強碰德州農工大學，隨即遭到淘汰，但他在錦標賽期間的三分球大賽獲得了冠軍。他在內布拉斯加大學待了3年共出賽94場，當中57場先發，場均上場22.7分鐘，能得11.4分、1.8籃板和0.9助攻。

關鍵字： NBA溜馬富永啓生詹姆斯

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