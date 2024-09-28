「白痴對話」也不見潘威倫爆笑　古林睿煬想學撲克臉：忍不住啊

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫今天迎來生涯最終戰，挑戰150勝。新一代本土王牌古林睿煬今年把握機會勤向他請教，也感謝學長有問必答。潘威倫場上情緒相當穩定，古林笑說，「就是沒什麼情緒啊。他私底下也是這樣，我很少看到他爆笑，如果我們講那種很白痴的那種對話，他就微微笑一下。」

古林表示，以前不敢主動開口，今年變得比較主動，「一些投球上的想法，以及如何觀察打者，我去問他，他都會講，有問必答。」他隨後模仿學長指導模樣，「他都用比的，有時就蹲著，讓我比一些進壘位置，我就跟他一起蹲著，兩個不知道在幹嘛，哈哈哈，就實際操作一下。」

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剛進來對潘威倫的印象，古林睿煬坦言，一開始真的會比較有距離感，面對如此有成就的學長，實在不太敢搭話，「現在進來可能比較熟，比較會打招呼後聊一下。」

至於場上的潘威倫，古林睿煬說，「他就沒什麼情緒，總是撲克臉，我真的沒看過他爆笑，如果我們講那種很白痴的那種對話，他只會微微笑一下，但通常我們其他人都會笑到那邊去了。」

雖然潘威倫在場上很少展現情緒，但古林睿煬透露，最讓他印象深刻的時刻，應該是潘威倫三連霸救援的那一次，「那應該是他笑最大的時候，沒有更大了，通常我們丟不好下來都會有情緒，他最多就是嘆一口氣，然後走來走去。」

古林睿煬笑說，自己曾經想過要學嘟嘟，「有，我有試著模仿他，比如說三振不要有什麼表情，就是默默走下來，因為教練其實都有說，不要表現出太多情緒，但我有時候就會忍不住啊。」

▲統一獅潘威倫引退賽，大巨蛋湧入滿場球迷觀賽。（圖／記者林敬旻攝）