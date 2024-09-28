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「年輕嘟嘟不輸古林、若熙」洪總讚賞他的自律：沒聽過不好傳聞

▲▼ 。（圖／記者王真魚攝）

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫即將迎來職棒生涯的最後一戰，台鋼雄鷹全隊特別穿上18號球衣向這位中職傳奇致敬。台鋼總教練洪一中曾在中華隊和他共事，直言年輕的嘟嘟，不會輸現在的古林睿煬、徐若熙。

洪一中與潘威倫曾在2002年釜山亞運和2008年奧運並肩作戰。對於潘威倫能夠在職棒長時間維持高水準的表現，洪一中感觸頗深，「他年輕時非常強，能投這麼多年，代表他非常自律。我從來沒有聽過他有什麼不好的傳聞，職棒這條路真的不容易，要自律才能堅持這麼久。」

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他特別提到，中華隊選手時期也接過潘威倫的球，「他的球質極重，控球很好，又有控球，年輕時的他，真的很強，不會輸現在的古林和徐若熙。」

今日，潘威倫將在最終戰中挑戰150勝里程碑，洪一中表示，「150勝不是重點，就算只有149勝就代表他不好嗎？他的過程已經證明自己，150勝只是個數字，但我們看的是過程、內容。我相信以後會有人達到這個數字，畢竟現在選手很年輕，18歲就進來了。」

台鋼雄鷹全隊穿上18號球衣，向潘威倫的職棒成就表達最高敬意。台鋼領隊劉東洋說，「知道他要退休後，我們一直在思考如何向這位中職代表人物致敬。最終決定全隊穿上18號，但每位球員的名字依然印在球衣上，這樣的溫暖設計正是我們想要傳達的敬意。」

洪總也說，這個點子很不錯，「也是對潘威倫成就的肯定，每個人都認同他的偉大貢獻。」

關鍵字： 中職潘威倫洪一中台鋼雄鷹統一獅

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