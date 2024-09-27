大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

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記者王真魚／綜合報導

道奇隊26日（台灣時間27日）在主場對戰教士隊，靠著大谷翔平關鍵安打，逆轉獲勝，連3年取得國聯西區冠軍。道奇賽後享受香檳浴慶祝奪冠，驚喜的是，大谷翔平妻子田中真美子現身球場，兩人抱著愛犬Dekopin合影留念，大聯盟官方推特捕捉此畫面，引發網友熱烈討論。

大谷翔平此戰表現出色，5打數3安打，貢獻1打點，包括致勝安打，迎來旅美7年來首次冠軍。 賽後，大谷翔平也加入7年來首次的香檳慶祝，沉浸在喜悅之中。

香檳慶祝結束後，大谷出現在球場上，懷中抱著愛犬，身旁是愛妻真美子。一家人自拍的畫面也被轉播捕捉到。 這一幕在網路上引起轟動。網友們紛紛留言，「真美子也太可愛了吧」、「美貌爆發」、「真美子和Dekopin是幕後MVP。擁有最棒家庭的大谷翔平無敵了」、「真美子頭髮變長了更美更可愛了，Dekopin也很可愛」、「真的很漂亮啊」、「大谷、真美子、Dekopin的三人合照。太幸福了吧！！！！！」、「能看到很多真美子和Dekopin的畫面真是太感動了」、「好久沒看到真美子夫人了，真的超級美」、「真美子降臨！！！！！太美麗了」等等，充滿對大谷一家的羨慕之情。

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也有粉絲打趣表示，「原來Dekopin也是道奇隊的一員啊」、「Dekopin MVD（Most Valuable Dog）」等。

▲大谷翔平妻子田中真美子現身球場，兩人抱著愛犬Dekopin合影留念，大聯盟官方推特捕捉此畫面，引發網友熱烈討論。 （圖／MLB）

▲大谷翔平享受香檳浴。（圖／達志影像／美聯社）