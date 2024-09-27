大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平打出「50轟50盜」的50轟球，被一位球迷撿走後，將在美國拍賣網站「Goldin Auctions」開放競標，但一位18歲球迷對搶走50轟球的男子及拍賣公司提起訴訟，看看誰才是50轟球的合法持有者。

大谷翔平在9月20日（台北時間）面對邁阿密馬林魚隊，單場敲出6支安打，包含3發全壘打，打下10分打點，跑出2次盜壘成功，一舉達陣51轟、51盜。

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其中7局上轟出第50轟被一位球迷撿走，接到大谷翔平第50轟全壘打球的球迷，決定要把球帶回家，道奇未能取回這顆球。

大谷翔平的50轟破紀錄全壘打球，將由美國拍賣網站「Goldin Auctions」開放競標，預計在美國時間週五開始競標，起標價50萬美元，也可選擇在10月9日之前以450萬美元（約新台幣1.4億）直接購買這顆破紀錄的全壘打球。

但一位18歲的棒球迷麥特斯（Max Matus）對Goldin拍賣公司和最終獲得大谷翔平第50支全壘打球的男子提起訴訟爭取誰才是50轟球的真正擁有者。

除了訴訟外，麥特斯的律師還申請了緊急臨時禁令，以防止Goldin拍賣公司拍賣大谷翔平的全壘打球。

麥特斯在訴訟主張，他是大谷翔平50轟球落在外野看台後第一個拿有球的人，他用左手抓住了球，但被告之一的Chris Belanski用腿夾住了他的手臂，並從他手中搶走了球。

訴訟還提到了在X平台上發布的一段視頻，顯示棒球落入看台的瞬間。Belanski和他扭打在一起，最終Belanski完全控制住了球並在空中揮舞。

麥特斯尋求超過5萬美元的民事損害賠償。律師表示，由於「50轟50盜」的50轟球獨特且無法替代，麥特斯遭受了無法彌補的損害，大谷目前是全國最好的棒球運動員，這顆球代表大谷創造新紀錄。沒有任何法律上的補救措施可以替代這顆獨特且非凡的50轟球，有權要求禁令救濟以維持現狀，禁止50轟球被出售或改變，以防止無法彌補的損害。

Goldin決定大谷翔平50轟球將如期進行拍賣。「雖然Goldin公司在案件中被列為被告，但沒有對該公司提出不當行為的指控，」Goldin在聲明中表示，「我們很高興將這件物品帶入市場。」