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「已是過去一半」陳晨威也驚訝已10轟　有想拚完全打擊

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿外野手陳晨威26日對富邦悍將上演「準完全打擊」，包括本季第10號全壘打在內，個人包辦4分打點，率隊以10比6擊敗富邦悍將，並獲選單場MVP。總教練古久保健二賽後直言，對於陳晨威能達到單季10轟，真的是超乎預期。

陳晨威首打席靠對方失誤上壘，2局上轟出2分砲，4局吞下三振，7局敲安打，8局再擊出三壘安打追加2分打點，展現全方位打擊實力。

本場比賽後，陳晨威本季成績累計14支三壘安打、10轟、25次盜壘、54打點，成為中職史上第3位單季達成「10支三壘安打、10發全壘打、20次盜壘成功、50分打點」的選手，與中信兄弟張志豪（2014年）及前統一獅洋將羅偉（1996年）並列。

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對於差點完成完全打擊，陳晨威表示，「有想拚拚看，只是輪不到下一次打擊機會，這種狀況也遇過。今天有5個打席，只是前面沒有打出來，感覺比較可惜。」

談到成為本季首位「10轟10盜」選手，陳晨威坦言，自己完全沒有想過能打出10轟，「這已經是我進職棒以來單季最多的全壘打數，過去最多只有5支。我也沒有特別去追求（長打）。」

長打變多是否和打擊調整有關，陳晨威說，「主要今年擊球做得比較完整，盡量全力揮擊，不要只是碰到球，把揮棒完整性做到最好。」

桃猿總教練古久保健二對陳晨威的表現讚譽有加，「10次盜壘對他來說不是問題，但10支全壘打確實超乎預期。」

「今天他打出全壘打後，也沒有熄火，希望他能記住這種感覺。」古久保強調，「其實每個人都一樣，顧好自己揮棒軌跡，不用過於出力，長打自然就會出現。」

▲▼ 陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供） 
 

關鍵字： 陳晨威樂天桃猿中職打擊MVP

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